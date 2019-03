Solibrot-Aktion unterstützt Kampf gegen Genitalverstümmelung

Die Solibrot-Aktion des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) und des Hilfswerks Misereor läuft noch bis Ostern. Mit dem Kauf eines Laibes wird der Kampf gegen die Genitalverstümmelung in Afrika unterstützt.

„In vielen Ländern Afrikas und Asiens gibt es immer noch diese unglaublich grausame Beschneidung meist junger Mädchen“, erzählt die Bad Wurzacher KDFB-Ortsvorsitzende Luise Buchschuster erschüttert. „Meist geschieht dies ohne Betäubung und unter unvorstellbaren unhygienischen Bedingungen. Viele überleben diesen Eingriff nicht, noch viel mehr leiden ihr ganzes Leben lang darunter“, ergänzt Gerd Herschung-Iglesias von Misereor.

Die Erlöse der Solibrot-Aktion fließen in das Misereor-Projekt, das sich speziell in Ägypten, Äthiopien, Mali und Tansania dem Kampf gegen diesen furchtbaren Ritus verschrieben hat. Die Projektpartner vor Ort setzen auf Aufklärung und Beratung.

In der Bäckerei Steinhauser in Bad Wurzach und der Backstube Schneider in Haidgau gibt es nun Solibrote. „Sie sind nicht nur gesund und lecker“, sagt Ingrid Schiedel, Filialleiterin bei Steinhauser. „Von ihrem Verkaufspreis gehen 50 Cent an das Hilfsprojekt. Zusätzlich sind im Laden noch Spendenkässchen aufgestellt.“

Gleichzeitig bittet Misereor auch um Spenden für seine diesjährige Fastenaktion „Mach was draus: Sei Zukunft“. Schwerpunktland ist El Salvador. Aus dem mittelamerikanischen Land war dieser Tage Carmen Elena Rivera Garcia zu Besuch in Bad Wurzach, um hier i die Misereor-Hilfsprojekte dort vorzustellen.

Die Architektin arbeitet für den Misereor-Partner Fundasal. Dieser leitet die Menschen in den Dörfern des von Erdbeben oft erschütterten Landes an, wie sie mit nachhaltigen Materialien, vor allem Lehm, erdbebensichere Häuser bauen können. „Viele haben das Vertrauen in diese Bauweise verloren, weil beim schweren Erdbeben 2001 viele Lehmhäuser eingestürzt sind“, sagt Carmen Garcia. „Wir wollen den Menschen dieses Vertrauen zurückgeben.“

Wie bei allen von Misereor unterstützten Projekten geht es dabei darum, es den Menschen zu ermöglichen, ihr Leben selbst zu meistern. „Wir stellen niemandem ein Haus hin. Aber wir zeigen, wie man Lehmziegel herstellt und aus diesen mit einigen anderen Materialien so baut, dass nichts einstürzt“, so Garcia.

„Das ist auch aktive Migrationsverhinderung“, sagt Herschung-Iglesias. „Wer sich in seinem Land eine Existenz aufbauen kann, der flüchtet nicht in andere Länder.“