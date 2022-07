So macht Kirche Kindern Spaß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 17. Juli feierten viele kleine und große Christen einen wunderbar kindgerechten Familiengottesdienst, zu dem die evangelische Kirche Bad Wurzach und die katholische Seelsorgeeinheit Bad Wurzach geladen hatten.

Gehalten wurde er von Pfarrerin Silke Kuczera, Pastoralreferent Michael Maier und Prädikantin Astrid Greshake; und bereichert wurde er durch den Kinderchor von St. Verena unter der versierten Leitung von Bernadette Vogt - herrlich zu sehen, mit welchem Feuereifer die Kinder bei der Sache waren und sich schier überschlugen, als es vor dem Gottesdienst darum ging, wer von ihnen die Fürbitten lesen wolle.

Da der Sonntag der internationale Tag der Gerechtigkeit war, stand diese natürlich bei der Schriftlesung - aber auch in der Predigt - im Mittelpunkt. Eine sehr außergewöhnliche Schriftlesung, die das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt. 20, 1-16) schauspielerisch in Szene setzte: Maier gab den Weinbergsbesitzer, Kuczera war die Uhr, die Kinder stellten die Arbeiter dar. Und all das in einer für Kinder verständlichen, zeitgemäßen Sprache. So macht eine Schriftlesung Kindern - und nicht nur diesen - Spaß.

Während der Predigt von Kuczera konnten sie dann, begleitet von Maier und Cristin Schellhorn, im Gemeindesaal der evangelischen Kirche, Bilder zu dem Gleichnis malen. Nach der Predigt wurde es wieder fröhlich, denn der Kinderchor hatte noch weitere Einsätze, wobei der erfrischende Gesang zusätzlich durch Gesten untermauert wurde - und die Erwachsenen machten sie gerne mit. Nach dem Gottesdienst, bei dem auch Irina Esser am Piano zu Gehör kam und ebenso wie der Kinderchor Beifall erhielt, spazierte man dann ins Pius-Scheel-Haus, wo die katholische Seelsorgeeinheit zu Weißwurst und Brezeln geladen hatte. In Bad Wurzach lebt die Ökumene.