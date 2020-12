So läuft die Sternsingeraktion in Bad Wurzach diesmal ab

Sternsinger sind in diesem Jahr auch in Bad Wurzach nicht unterwegs. Doch auf den Segen muss niemand verzichten. Das teilt das Pfarramt St. Verena mit.

„Es wird eine Verteilaktion über die Briefkästen geben“, informiert Pastoralreferent Raimund Miller. Die Sternsingerinnen und Sternsinger werden ab dem Jahreswechsel Karten und gesegneten Segenskleber, „soweit es geht“, bei den Haushalten einwerfen.

Ab Dreikönig werden Segenskleber auch in der Kirche ausliegen.

Zur Gabensegnung

Wer gerne seinen Segen mit Kreide anbringen möchte, darf eine Kreide von Zuhause mitnehmen und zur Gabensegung an Dreikönig in die Kirche mitbringen. Er oder sie hat dann die Möglichkeit, selbst den Segen an seiner Haus- oder Wohnungstür anzuschreiben.

Segen bringen, Segen sein

Mit dieser Alternative verbunden ist die Hoffnung von Miller, dass dadurch nicht nur der Segen C+M+B (Christus mansionem benedicat – Gott segne dieses Haus) zu den Menschen gebracht wird, sondern die Aktion wie in jedem Jahr auch zum Segen für andere wird.

„Heller denn je“ lautet in dieser Saison das Motto der Aktion. Die Spenden, die dabei gesammelt werden, fließen in die Ukraine. Unterstützt werden Bildungs- und Ausbildungsprojekte, in denen Mädchen und Jungen gefördert und betreut werden, sowie Projekte im Gesundheits- und Ernährungsbereich und beim Kindesschutz.

Auf den Karten ist dabei auch ein Hinweis auf ein Spendenkonto, auf das Geld überwiesen werden kann. Spenden können auch in einem verschlossenen Briefkuvert in die Briefkästen der Pfarrämtern eingeworfen werden.