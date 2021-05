So geht es einem Oberschwaben im beinahe coronafreien Neuseeland

Das Telefon des Ulmer Professors Stefan Kochanek, dem Leiter der Abteilung für Gentherapie an der Universität Ulm, steht an diesem Mittwoch nicht still. Denn was er und sein Team herausgefunden haben, betrifft Millionen von Menschen, die mit dem Impfstoff des schwedisch-britischen Konzerns Astrazeneca geimpft wurden: Es wurden massive Verunreinigungen im Impfstoff festgestellt.

Herstellungsfirma vorab über Erkenntnisse informiert Im Interview empfiehlt der Ulmer dem Konzern, das Herstellungsverfahren („Aufreinigung“) zu verbessern.