So gefährlich war die Bergung der drei verschütteten Skifahrer in Lech

Samstagabend, kurz vor 20 Uhr: Die Ehefrau eines Skifahrers meldet bei der Polizei in Lech in Vorarlberg ihren Mann als vermisst. Zusammen mit drei weiteren Winetersportlern aus Oberschwaben war er zu einer Tour am Langen Zug, einer der steilsten präparierten Routen der Welt, aufgebrochen.

Was Bergretter und Liftbetreiber zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Am Rüfikopf ist eine Lawine abgegangen. Derzeit vermutet Christoph Pfefferkorn, Vostand der Rüfikopfbahn im Skigebiet Lech-Zürs am Arlberg, dass die vier Skifahrer die Skiroute "Langer Zug" befahren haben, diese dann aber verlassen haben und weiter ins freie und unmarkierte Gelände gefahren sind. „Es war einfach sehr weit abseits. Deswegen hat wahrscheinlich niemand den Lawinenabgang gesehen und bemerkt“, sagt Pfefferkorn, der selbst bei der Bergung dabei war. Er und seine Kollegen vermuten allerdings, dass die Lawine bereits zwischen 16 und 16.30 Uhr abging und die Gruppe verschüttete.

Kurz nach der Vermisstenmeldung habe man einen Helikopter angefragt, um nach einer möglichen Lawine zu suchen, erzählt Pfefferkorn. „Aber in der Dunkelheit und bei diesen Wetterverhältnis war es unmöglich, für den Helikopter zu starten.“ Die Bergretter wie die Betreiber der Lifte und des Skigebiets hätten daraufhin mit Hilfe von Pistenraupen und Tourenskiern nach einer möglichen Lawine suchen müssen, berichtet Pfefferkorn.

Um etwa 21 Uhr gelingt es den Bergrettern die Stelle, an der die Lawine abging, ausfindig zu machen. Mit der Pistenraupe versucht Pfefferkorn dann, den Rettern einen Weg in die Nähe der Lawine zu spuren. „Seit mehreren Tagen wurde dort nicht gespurt, weil es für die Maschinen schwierig war, an dieser Stelle durchzukommen“, erzählt er jetzt. Eigentlich hätten die Pistenbetreiber abwarten wollen, bis sich der Schnee gesetzt habe, um ihn dann einfacher planieren zu können.

„Wir haben dann aber versucht, Meter für Meter mit viel Maschinengewalt in die Nähe der Lawine zu kommen. Bei den Schneeverhältnissen war das alles andere als witzig“, erinnert sich Pfefferkorn. „Das war eines der risikobehaftetsten Gebiete, in dem die Skifahrer unterwegs waren.“

Etwa 200 Meter von der Unglückstelle entfernt ist für die Pistenraupe schließlich Schluss. Von dort muss die Gruppe von 20, vielleicht 25 Bergrettern mit Tourenskiern zu Fuß in Richtung Tälialpe weiter. „Viele von ihnen haben davor aber schon weit längere Wege zurückgelegt, um die Lawine überhaupt zu finden“, sagt der Lift-Vostand. Allein das sei für die Bergretter bereits extrem kräftezehrend gewesen.

Was danach passiert, weiß Pfefferkorn nur aus Erzählungen der beteiligten Bergretter. Kurz nach 22 Uhr erreichten sie demnach den Lawinenkegel und begannen mit der Suche nach verschütteten Personen. Es war zirka 23 Uhr, als die Retter den ersten verschütteten fanden. Drei der insgesamt vier vermissten Skifahrer, konnten sie anhand des Signals ihres Lawinenverschüttungsgeräts (LVS-Gerät) orten. Bei dem vierten Skifahrer gelang dies nicht.

Ob er ein LVS-Gerät trug, die Batterien leer waren oder es womöglich ausgeschaltet war, kann Pfefferkorn nicht sagen. Die drei geborgenen Skifahrer brachten die Bergretter mithilfe von Tragen zur Pistenraupe, die die Opfer schließlich ins Tal beförderte.

Um etwa 1.30 Uhr nachts entscheiden die Einsatzkräfte schließlich, die Suche abzubrechen. „Man hat gemerkt, dass bei ihnen die Kräfte einfach zu Ende gingen“, erinnert sich Pfefferkorn.

Der Lange Zug - eine der steilsten präparierten Skirouten der Welt

Mit Blick auf die Wettervorhersage kann laut Pfefferkorn die Suche nach dem 28-Järhigen Skifahrer, der nach wie vor vermisst wird, frühestens am Dienstag fortgesetzt werden. Sollten die Retter auch dann kein Signal eines LVS-Geräts empfangen, müssen sie wahrscheinlich systematisch die Lawine mit sogenannten Sonden absuchen. Dabei müssten die Retter in einer Reihe die Lawine ablaufen und mit Metallstäben nach der möglich verschütteten Person tasten.