Eine Spende in Höhe von 2509 Euro hat der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB), Zweigverein Unterschwarzach, am Mittwoch an Pfarrer Paul Notz von der örtlichen Kirchengemeinde überreicht. Bei der anschließenden Hauptversammlung im Saal des Gasthofs Hirsch wurde der Vorstand im Amt bestätigt.

Das Geld sei der Erlös aus dem im vergangenen Jahr erstmals organisierten Festkleiderbasar und dem Adventsbasar, sagte KDFB-Vorsitzende Monika Kibler. Und berichtete weiter, dass der vor allen von Monika Ritscher und Brigitte Leuthner organisierte Festkleiderbasar so gut angekommen sei, dass es am 16. März die zweite Auflage geben wird.

Pfarrer Notz war hocherfreut und dankte den Frauen herzlich für die Spende. Sie kommt der Kirchengemeinde St. Gallus Unterschwarzach zugute. Sie wird das Geld für die laufende Kirchensanierung verwenden. Diese sei im Außenbereich weit teurer gekommen als geplant, weil die Schäden am Putz größer waren als angenommen. 100 000 Euro zusätzlich wurden daher notwendig, von denen zehn Prozent die Kirchengemeinde tragen muss. Notz’ Dank ging auch an die Diözese „für die kräftige Nachfinanzierung“.

„Außen stehen wir jetzt aber gut da“, berichtete der Pfarrer weiter, „im Innenraum haben wir noch wegen der Feuchtigkeit ganz große Sorgen“. Trotzdem richten er und die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Andrea Maucher, den Blick bereits auf eine weitere, noch anzugehende Aufgabe: die Neugestaltung der Außenanlage der Kirche. „So eine Spende macht Mut, da bauen wir gleich weiter“, sagte er lächelnd.

Rund 300 000 Euro werde die Außenanlage kosten, so Pfarrer Notz. „Vielleicht im Herbst dieses Jahres“ könnte Baubeginn sein. Doch bat er um Geduld, „denn die Planung ist schwierig“, wie Andrea Maucher berichtete.

Sei dann einmal alles gerichtet, füge sich die Kirche und ihr Umfeld hervorragend in die neue Ortsmitte, und das gesamte Ensemble sei dann „Symbol des guten Miteinanders von kirchlicher und bürgerlicher Gemeinde“, so der Geistliche. „Dort wo Menschen zusammenarbeiten, bekommt man Wunderbares hin, das ist in Unterschwarzach genauso wie in der gesamten Seelsorgeeinheit. Wo dagegen jeder nur an sich selbst denkt, wird keiner glücklich.“ Pfarrer Notz verband diese Feststellung mit einem eindringlichen Appell, am 26. Mai bei den Europa- und Kommunalwahlen wählen zu gehen: „Es steht viel auf dem Spiel.“

Den Frauenbund nannte er „eine Größe, die die Umgebung der Gemeinde verbindet. Sie ermöglichen den Gang in eine gute Zukunft“, lobte er die Frauen.

Diese hielten im Anschluss an die Scheckübergabe die Hauptversammlung des KDFB. Nach Berichten und Entlastung wurden Vorstand und Beisitzerinnen auf vier Jahre gewählt.

Dabei gab es kaum Veränderungen. Monika Kibler bleibt Vorsitzende, Marianne Wirth steht ihr als Stellvertreterin zur Seite. Kassiererin ist weiterhin Margret Wirth, Schriftführerin Monika Ritscher. Annemarie Hoch bleibt Kassenprüferin, neu besetzt wurde das Amt der zweiten Kassenprüferin mit Annerose Susak. Beisitzerinnen sind Thea Kühnbach, Maria Nold, Brigitte Leuthner und Brigitte Niedermaier.

Der Unterschwarzacher Zweigverein des Frauenbunds wurde 1972 gegründet. Er hat derzeit knapp 50 Mitglieder.