Skulpturen zeigen „Sehnsucht nach Natur“

Das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried eröffnet am Mittwoch, 30. Januar, zusammen mit dem Künstler Klaus Jonski die Skulpturenausstellung „Sehnsucht nach Natur“, die bis 17. März täglich im Gewölbegang von Maria Rosengarten in Bad Wurzach besucht werden kann.

Inspiriert von der Arten- und Formenvielfalt der Natur habe Klaus Jonski aus heimischen Hölzern Gestalten kreiert, die es so in der Natur nicht gibt, heißt es in der Ankündigung. Sie sind also nicht gegenständlich und imitieren auch nicht die Natur, haben aber die charakteristischen Merkmale des Holzmaterials aus dem sie entstehen über den Gestaltungsprozess hinaus bewahrt. „Die Namensgebungen der einzelnen Skulpturen sind durchweg ungewöhnlich, und wenn man sich in die ungemein ästhetischen Formen vertieft, spürt man, dass sie nur so und nicht anders heißen können“, wird Klaus Jonski in dem Pressetext zitiert.

Klaus Jonski ist Jahrgang 1941. Er wurde in Ostpreußen geboren und war ab 1962 an verschiedenen Schulen im Kreis Biberach als Grund- und Hauptschullehrer sowie seit 1985 auch schriftstellerisch tätig. Als Autodidakt malt er und gestaltet Skulpturen. Seine Werke stellt er seit 1995 an zahlreichen Orten des Oberlandes aus.