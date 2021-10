Skiclub Bad Wurzach veranstaltet Skibazar

Der Skiclub Bad Wurzach veranstaltet am Freitag, 12. November, wieder seinen Skibazar. Angeboten werden Wintersportausrüstungen wie Ski, Stöcke und Helme sowie Wintersportbekleidung.

In der Halle 4 der Riedsporthalle werden zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr jegliche Wintersportartikel angenommen. Darunter Carvingski mit Stöcken, Skischuhe, Wintersportbekleidung, Langlaufartikel und Zubehör wie Helme. Besonders Kinderausrüstungen waren in den vergangenen Jahren sehr gefragt. Die abgegebenen Teile sollten technisch in Ordnung und die Bekleidung einigermaßen modisch aktuell sein. Die abzugebenden Artikel müssen nicht beschriftet oder mit Preisschild versehen werden, dies geschieht vor Ort.

Zwischen 19 Uhr und 20 Uhr werden die Artikel in der Riedsporthalle zum Verkauf angeboten. Für die Beratung stehen erfahrene Wintersportler zur Seite. Die Abholung der nicht verkaufen Artikel muss bis 20.30 Uhr erfolgen. Für jeden angenommenen Artikel wird eine Gebühr von einem Euro erhoben, unabhängig davon, ob der Artikel verkauft wird oder nicht. Der Skiclub Bad Wurzach behält bei Verkauf eines Artikels 10 Prozent des Erlöses ein.

Für die Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Regeln, darunter die 3G-Pflicht. Es gilt Maskenpflicht beim Betreten der Halle. Jeder Teilnehmer muss sich registrieren, entweder per Kontaktformular, das vor Ort ausgefüllt werden kann oder elektronisch per App. Ein Hygienekonzept liegt vor. Abstände sind zu beachten. Der Eingang erfolgt über die Seitentüre an der Bushaltestelle, der Ausgang über das Foyer in Richtung Schulhof. Wir bitten um Beachtung der Laufwege. Weitere Information finden Sie unter der Internetseite www.Skiclub-Bad-Wurzach.de