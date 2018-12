Skiclub Bad Wurzach bietet Kurse an

Traditionell führt der Skiclub Bad Wurzach von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. Januar, einen Skikurs durch. Nicht nur Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren, sondern auch Erwachsene können unter Anleitung von ausgebildeten Ski- und Snowboardlehrern den Wintersport erlernen, ihr persönliches Fahrkönnen verbessern sowie die richtige Technik beim Carven üben, heißt es in der Pressemiteilung. In dieser Saison startet die Skischule des Skiclubs Bad Wurzach für Kinder und Jugendliche das neue Jugendteam. Wer zwischen 6 und 16 Jahren alt ist und Lust hat, mit dem Skiclub zusammen die Pisten sowie Tiefschneehänge unsicher zu machen und weitere Tipps zum Skifahren zu bekommen, sei genau richtig. Zudem wird ein individuelles Snowboard-Coaching angeboten, bei dem ein erfahrener Snowboard-Instructor Interessierten Freestyle, Freeride, Snowboardcross oder Carving näherbringt. Infos und Anmeldung im Internet unter www.skiclub-bad-wurzach.de oder per E-Mail an die Adresse skischule@skiclub-bad-wurzach.de