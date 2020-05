Skateranlage wieder nutzbar – mit Anmeldung

Eine positive Botschaft für Bad Wurzacher Kinder und Jugendliche: „Nachdem die Skateranlage beim Schulzentrum in den letzten Wochen wegen der aktuellen Corona-Pandemie komplett gesperrt war, kann die Anlage nun nach Pfingsten unter besonderen Auflagen zumindest teilweise wieder freigegeben werden“, berichtet Markus Brandstetter, Jugendbeauftragter der Stadt Bad Wurzach.

Mit Polizei und Ordnungsbehörde sei ein Konzept erarbeitet worden, wie eine Öffnung ermöglicht und gleichzeitig eine zu hohe Zahl von Nutzern zur selben Zeit vermieden wird. „Wer den Skaterplatz nutzen will, braucht bis auf Weiteres einen Berechtigungsschein“, so Brandstetter. „Ohne Berechtigungsschein ist die Nutzung auch weiterhin ausdrücklich untersagt.“

Je nach Wochentag werde eine unterschiedliche Farbe der Berechtigungsscheine ausgestellt, so dass bei Kontrollen festgestellt werden kann, ob der jeweilige Nutzer auch tatsächlich am jeweiligen Tag auf der Anlage sein darf. „Für eine Nutzung montags sind die Berechtigungsscheine zum Beispiel rot, dienstags blau und so weiter.“

Erhältlich sind diese Berechtigungsscheine über die Stadtverwaltung bei Andrea Beuter (Telefon 07564 / 302113) oder Markus Brandstetter (Telefon 07564 / 302177 oder 0160 / 96894589).

„Mit der Ausgabe farblich unterschiedlicher Berechtigungen wollen wir verhindern, dass an den einzelnen Wochentagen zu viele Jugendliche und Kinder gleichzeitig auf die Anlage kommen“, erklärt der Jugendbeauftragte und bittet gleichzeitig um Verständnis, dass dies regelmäßig kontrolliert werden müsse und einzelne Nutzer vielleicht auch mal einen Schlechtwettertag erwischen. „Anders wäre eine Öffnung der Anlage angesichts der derzeitigen Umstände aber momentan noch gar nicht möglich gewesen.“

„Geöffnet“ ist die Anlage bis auf Weiteres täglich von 10 bis 20 Uhr. Kinder unter zwölf Jahren dürfen dabei nicht ohne eine/n Erziehungsberechtigte/n auf den Skaterplatz. Bei einer Nutzung entgegen der vorgenannten Regelungen müsse auch weiterhin mit einem Bußgeld gerechnet werden.