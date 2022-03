Der Bad Wurzacher Skateplatz wurde am Samstagnachmittag zwischen 13.30 Uhr und 14.45 Uhr durch bislang unbekannte Täter mit grüner und schwarzer Farbe beschmiert. Unter anderem wurde laut Polizei mit grüner Farbe ein Hakenkreuz an einer Rampe aufgemalt. Dazu wurden mehrere Schriftzüge hinterlassen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880 in Verbindung zu setzen.