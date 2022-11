Über das geplante neue Baugebiet am Reischberg geht es am Montag, 7. November, im Gemeinderatsausschuss für Technik und Umwelt. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in Maria Rosengarten. Auf der Tagesordnung stehen die Vorberatungen für den Bebauungsplan „Reischberghöhe VI“, oberhalb des Kurhotels.