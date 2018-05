Singen und Tanzen für Indien

Dass eine Kirche nicht nur eine Stätte für den Gottesdienst ist, hat die evangelische Kirchengemeinde in Bad Wurzach mehrfach unter Beweis gestellt – und sie wird es wieder tun am kommenden Mittwoch, 7. Februar.

Nach einem Gottesdienst um 18 Uhr wird ab 19.30 Uhr in der Kirche gesungen, musiziert und getanzt; in praktizierter Ökumene werden etwa Pfarrer Stefan Maier (Klarinette), Marianne Schönball (Viola) und Ve-rena Stei (Piano) Mozarts Kegelstatt-Trio zum Besten geben; temperamentvoll wird es bei Flamenco- und Salsa-Darbietungen werden. Auch Pop kommt nicht zu kurz, wenn Pastoralreferent Raimund Miller Stücke von Gloria Gayner singt und auf der Gitarre begleitet.

Mit dem Konzert sollen Spenden für zwei indische Hilfsprojekte – Nishta und Maher – gesammelt werden, die die evangelische Kirchengemeinde immer wieder unterstützt.

Ersteres ist eine von der österreichischen Ärztin Barbara Nath-Wiser 1995 gegründete gemeinnützige Stiftung in Nordindien, in einem Bergbauerndorf in der Nähe von Dharamshala, dem Sitz der tibetischen Exilregierung. Nishta bietet mit seiner Klinik nicht nur ärztliche Hilfe für bedürftige Menschen, Kinder, chronisch Kranke, alte Menschen und viele tibetische Flüchtlinge, sondern auch Unterricht für Kinder und Jugendliche.

Und da alleinstehende Frauen in Indien besonders benachteiligt sind, wurde auch für sie eine Aktionsgruppe ins Leben gerufen. Auch Maher wurde von Schwester Lucy in Kerala 1997 ursprünglich gegründet, um verstoßenen oder geistig verwirrten Frauen ein neues, sicheres Zuhause zu bieten. Inzwischen sind daraus 44 Heime geworden – nicht nur für Frauen, sondern auch für ausgesetzte Kinder und demente Alte.

Sie alle werden medizinisch versorgt, betreut und die Kinder unterrichtet. Schwester Lucy, die erst vergangenen Oktober zu Gast in der evangelischen Kirche Bad Wurzach war und über ihre Arbeit berichtete, wurde für ihr Werk mit mehr als 100 Preisen ausgezeichnet, darunter zweimal mit dem Mutter-Teresa-Award.

Da Maher sich immer noch zu 50 Prozent aus Spenden trägt, ist auch diese Organisation weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wer sich also am Mittwoch nicht nur gut unterhalten lassen möchte, sondern auch noch etwas Gutes tun will, ist in der evangelischen Kirche genau richtig.