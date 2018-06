Simon Buchholz ist neuer Kur-Chefarzt

Nach dem Ausscheiden von Professor Eckart Jacobi zum Jahresende 2016 hat Simon Buchholz im Januar 2017 die Nachfolge als Chefarzt und ärztliche Leitung des städtischen Kurbetriebs Bad Wurzach an. Das teilte die Stadt Bad Wurzach am Donnerstag mit.

Man könne aber trotzdem weiterhin auf den Rat von Jacobi in Fachfragen zum Thema Rheuma zählen, wird Markus Bazan, Geschäftsführer des städtischen Kurbetriebs, in der Mitteilung zitiert. Er sei dankbar über die langjährige Zusammenarbeit.

Werdegang

Mit dem promovierten Mediziner Buchholz gebe der Kurbetrieb einem noch recht jungen Arzt die Chance, sich als Chefarzt zu etablieren. Der 37-jährige Buchholz stammt laut Stadtverwaltung aus dem Münsterland und ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Nach dem Medizinstudium an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, wo er im Jahr 2013 auch promovierte, absolvierte er seine Facharztweiterbildung unter anderem am Universitätsklinikum Münster, der orthopädischen Fachklinik Marienkrankenhaus Kaiserswerth und dem BG Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum.

Neben seiner orthopädischen und unfallchirurgischen Weiterbildung in renommierten Fachkliniken konnte er zudem wertvolle Erfahrungen als Notarzt sammeln.

Darüber hinaus bildete er sich auf den Gebieten Sportmedizin, Chirotherapie, Akupunktur, spezielle Schmerztherapie und psychosomatische Grundversorgung fort.

„Freue mich auf die Herausforderung“

Buchholz laut Mitteilung zur Einstellung: „Ich freue mich auf die Herausforderung. Eine meiner Aufgaben sehe ich darin, die bewährten Qualitäten des Hauses aufrechtzuerhalten und mit meiner klinischen Erfahrung und meinem Fachwissen gleichzeitig neue Impulse zu setzen. Ich habe die Kollegen des gesamten Hauses und insbesondere der medizinischen Abteilung als sehr motiviert kennengelernt. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir unseren Patienten und Gästen auch in Zukunft ein Umfeld bieten können, in dem sie sich wohlfühlen und die bestmögliche medizinische Therapie erhalten werden. In Dr. Michael Fürst habe ich darüber hinaus einen überaus erfahrenen und kompetenten Stellvertreter an meiner Seite. Besonders gefreut habe ich mich auch über den sehr kollegialen Kontakt zu Professor Dr. Eckart Jacobi, den ich als absoluten Experten auf dem Gebiet der Rheumatologie und sehr angenehmen Ansprechpartner kennengelernt habe.“

Breites Angebot

Angetan zeigte sich Buchholz auch von den breitgefächerten Therapiemöglichkeiten, welche der Kurbetrieb zu bieten hat. Als ein besonderes Heilmittel sieht er hier das Naturmoor an, das auch bei orthopädischen beziehungsweise degenerativen Erkrankungen, wie zum Beispiel Bandscheiben- und Wirbelsäulenschäden, Gelenkerkrankungen und Arthrose zur Anwendung kommt.

„Die besonderen physikalisch-thermischen Eigenschaften des Moores sind belegt und die Erfahrungsberichte vieler Patienten und Mitarbeiter sprechen für sich“, so Buchholz.

Wirksames Naturheilmittel

Schon seit Jahrzehnten nutzt der Kurbetrieb das Wissen über die entzündungshemmenden, schmerzstillenden, hormon- und muskelentspannenden Eigenschaften des Badetorfs, der dank seiner spezifischen wärmeübertragenden Eigenschaften zu den wirksamsten Naturheilmitteln zählt. Die spezielle Mahlweise und Aufbereitung des Torfs in Bad Wurzach sorge zusätzlich für eine von anderen Moorheilbädern in Deutschland oft nicht erreichte Konsistenz des Badetorfs in der Moorbadewanne. „Auch zukünftig soll der Schwerpunkt ganz klar in der Anwendung von Naturmoor liegen“, so Markus Bazan.

Stellvertretung

Michael Fürst, promovierter Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin, wird die Stellvertretung des Chefarztes übernehmen und zudem Gäste mit Badearztschein betreuen. „So findet der Gast im Kurhotel am Reischberg alle Leistungen gewohnt unter einem Dach, von der Unterkunft im 3*-Superior Hotel über die ärztliche Betreuung bis hin zu den medizinischen Anwendungen im Gesundheitszentrum und dem Zugang zur Vitalium-Therme“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Fürst kennt das Haus, da er schon einige Jahre im Rahmen der Gemeinschaftspraxis Fachärzte am Reischberg Räumlichkeiten im Kurbetrieb nutzte und tätig war.

„Damit kann der Kurbetrieb auf die Erfahrung von Facharzt Fürst zählen und erhält neue Impulse und Eindrücke von Buchholz. Markus Bazan freut sich auf die Zusammenarbeit mit beiden Ärzten und blickt zuversichtlich in die Zukunft“, schreibt die Stadtverwaltung.

Städtischer Kurbetrieb

Der städtische Kurbetrieb, bestehend aus Kurhotel am Reischberg (ehemals Moorsanatorium), Gesundheitszentrum und der Vitalium-Therme beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 180 Mitarbeiter und verfügt über 210 Betten. Neben zahlreichen Gesundheits- und Wellnesspauschalen mit dem Schwerpunkt Moor werden auch stationäre Reha-Maßnahmen und Anschlussheilbehandlungen über die gesetzlichen Krankenkassen angeboten. Des Weiteren wird das Haus von der Bundeswehr und der Polizei belegt. Auch Beihilfekuren und offene Badekuren können im Haus durchgeführt werden.