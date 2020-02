Sieg bei „Jugend forscht“ für Schülerinnen des Salvatorkollegs

Beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ in den Donauhallen in Ulm am 14. und 15. Februar haben über das Schülerforschungszentrum (SFZ) Bad Saulgau auch die beiden Schülerinnen der neunten Klasse des Salvatorkollegs Bad Wurzach, Lea Butscher und Lena Kugler, teilgenommen. Ihr Thema war das Astronomieprojekt „LISA – Licht von Sternen analysiert“ in Zusammenarbeit mit der Sternwarte Laupheim. Die beiden Schülerinnen haben sich bei dieser Veranstaltung laut Pressemitteilung der Schule souverän durchgesetzt und werden nunmehr als „Regionalsieger Geo- und Raumwissenschaften“ im März am Landeswettbewerb in Stuttgart teilnehmen.