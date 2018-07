Sieben Organisten spielen für einen guten Zweck

Ein Benefizkonzert mit sieben jungen Interpreten - das war in der Schloßkapelle zu erleben, als die Orgelschüler von Pater Paulus Blum zeigten, was sie im vergangenen Jahr gelernt haben, denn der Pfingstmontag ist schon traditionell ihr Tag. Diesmal musizierten sie für die Schule der Salvatorianerinnen in Andrah Pradesh (Indien), um dort durch Bildung Zukunft zu gestalten.

Von unserer Mitarbeiterin Jutta Ronellenfitsch

Ingrid Menig, Willerazhofen, begann mit drei Choralvorspielen von Johann Sebastian Bach, himmelwärts strebend “Christ ist erstanden”, sehr andächtig “Liebster Jesu, wir sind hier" und pfingstlich strahlend "Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist" mit gut gewählter Registrierung.

Nike Bühler, Hummertsried, gestaltete Bachs festliches Präludium in G-Dur mit der durchsichtig gespielten Fuge sehr ansprechend, ebenso die Siciliana in c-Moll von Gaetano Valeri, die mit ihrem wiegenden Rhythmus und interessanter Tongebung italienisches Flair beisteuerte.

Susanne Hartmann, Unterschwarzach, zeigte mit einem Choralvorspiel von Andreas Armsdorff und dem D-Dur-Präludium von Johann C. Fischer, dass man mit Begabung und FIeiß schon nach einem Jahr Unterricht Musik von Vorgängern Bachs stilgerecht spielen kann. Sehr schön hoben sich die hellen Oberstimmen von den Bassklängen ab.

Cosmas Mohr, Bad Wurzach, erfreute mit einer Toccata in lebhaftem g-Moll von Bernardo Pasquini die von italienischer Verspieltheit war.

Florian Bräuer, Bad Wurzurch, spielte eine Toccata in C-Dur von Michelangelo Rossi aus dem frühen 17. Jahrhundert mit hübschem Rankenwerk und lebhaftem Auf und Ab der Melodieführung.

Johannes Treß, Oberessendorf, setzte zwei Stücken aus den "Pièces" von Cesar Franck, einem klariggewaltigen "Lento" und einem eher leichtgewichtigen "Andante" eine "Arie" von Johann Pachelbel gegenüber, die 150 Jahre früher entstanden war. Die sechs phantasievollen Variationen waren teils heiter beschwingt, teils eher gedämpft, dann geradezu übermütig, köstlich wie ein tapsiger Bärentanz die Bässe in Nr. 4, dann wieder helle Flötchen und ein verhaltener Abschluss.

Michael Schönball, Bad Wurzach, hatte drei Choralvorspiele von Bach ausgewählt, festlich strahlend "Erschienen ist der herrliche Tag", sehr bewegt "Erstanden ist der heilige Christ" und besonders lebhaft "In Dir ist Freude". Der Choral Nr. 3 in a-Moll von Cäsar Franck ist ein überwältigendes Werk, selbst auf der doch relativ kleinen Kuhn-Orgel sehr französisch klingend und grandiose Klangkaskaden aufbauend im Wechsel mit besinnlicheren Passagen.

Nach dem begeisterten Beifall der zahlreichen Zuschauer gab der geniale junge Organist noch eine grandiose Zugabe, die Toccata aus der 5. Orgelsinfonie von Charles Widor, ein rasantes Paradestück mit französischem Esprit. Pater Paulus Blum, der wieder sehr informativ durch das Programm geführt hatte, kann stolz sein auf seine OrgeIschüler. Stolz können auch die Orgelschüler selbst sein. Ihr Konzert erbrachte Spenden in Höhe von exakt 401,10 Euro.