Senior nach Gespräch auf der Straße bestohlen

Opfer eines Diebstahls wurde ein 84-Jähriger am Montag in der Straße „Breiteweg“ in Bad Wurzach. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, hatte ein Unbekannter den Senior gegen 11 Uhr in ein Gespräch verwickelt und um Wechselgeld für einen Parkautomaten gebeten. Kurze Zeit später bemerkte der 84-Jährige, dass mehrere Geldscheine aus seiner Geldbörse fehlten. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den Unbekannten. Beschrieben wurde der Mann als etwa 170 Zentimeter groß mit schwarzen Haaren und osteuropäischem Aussehen. Der Mann soll mit einem dunklen T-Shirt, vermutlich grau, und einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 07564 / 2013 zu melden.