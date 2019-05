Rund 80 Teilnehmer haben am Sonntag beim Oberschwäbischen Naturschutztag den Sitzungssaal in Maria Rosengarten in Bad Wurzach gefüllt. Rege und kontrovers sei dort die Problematik des starken Vogelrückgangs am Rohrsee diskutiert worden, teilt das Naturschutzzentrum mit.

Verschiedene Standpunkte seien beleuchtet, konstruktive Gedanken und Ideen zur Verbesserung der Situation ausgetauscht und entwickelt worden. Zur Frühwanderung ins Wurzacher Ried fanden sich laut Mitteilung mehr als 30 Teilnehmer ein. „Besonders gefreut haben wir uns über die Teilnahme einiger Jugendlicher, die sich interessiert an der Diskussion beteiligt haben,“ freut sich Horst Weisser, Leiter des Naturschutzzentrums Wurzacher Ried. Bei der zweistündigen Exkursion am Nachmittag an den Rohrsee konnten die Teilnehmer unterschiedliche Vogelarten beobachten. Verschiedene Entenarten, Kormorane, Kiebitze sowie einige Raritäten, wie der Schwarzstorch, gaben sich ein Stelldichein.