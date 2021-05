Seligsprechung von Pater Franziskus Jordan

Am Samstag, 15. Mai, ist es so weit: Pater Franziskus Jordan, der Gründer der salvatorianischen Gemeinschaften, wird seliggesprochen. Die Feierlichkeit findet in der Lateranbasilika in Rom statt. Sie beginnt um 10.30 Uhr und wird von Kardinal Angelo De Donatis, dem Kardinalvikar von Rom, geleitet. Zwei Busfahrten von Bad Wurzach und von Maria Steinbach aus waren geplant, aber sie können unter den gegebenen Corona-Bedingungen nicht stattfinden. Was bleibt, ist die Liveübertragung. Der katholische Sender EWTN strahlt den Seligsprechungsgottesdienst aus. Der Sender ist über Satelliten-TV und über das Internet (http://www.ewtn.de/livestream) zu empfangen. In der Friedrich-Schiedel-Halle in Dietmanns gibt es die Möglichkeit, den Gottesdienst aus Rom in einer Liveübertragung mit deutschem Kommentar mitzufeiern. Die Mitfeier beginnt schon um 10 Uhr, sodass eine geistliche Einführung möglich ist. Die ganze Feier wird einen gottesdienstlichen Charakter haben, begleitet von Pfarrer Stefan Maier und P. Mariusz Kowalski.

Wegen des Infektionsschutzkonzeptes sind die Plätze begrenzt, d.h. eine Anmeldung ist unumgänglich unter Telefon: 07564/948920.