Die Musikkapelle Arnach veranstaltet am Palmsonntag, 14. April, ab 20 Uhr ihr jährliches Frühjahrskonzert im Kurhaus im Kurpark in Bad Wurzach. Das Konzert steht in mehrfacher Hinsicht unter besonderen Vorzeichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es stehen ein Dirigentenwechsel und eine außergewöhnliche Ehrung an.

Nach 13 Jahren als musikalischer Leiter wird Joachim Weiß den Taktstock an Julian Bucher übergeben. Die Kapelle konnte Julian Bucher aus Kressbronn als Nachfolger gewinnen, heißt es in der Mitteilung weiter. Julian Bucher hat an der Hochschule für Musik in Trossingen im Fach Schlagzeug studiert. Mittlerweile ist er als Schlagzeuglehrer an der Musikschule Tettnang angestellt und leitete die Stadtkapelle Tettnang bis vor Kurzem.

Unter der Leitung des neuen Dirigent Julian Bucher und des scheidenden Dirigenten Joachim Weiß hat der Musikverein ein interessantes und anspruchsvolles Programm einstudiert, heißt es in der Mitteilung. Zur Aufführung kommen Werke aus unterschiedlichen Stilrichtungen, beispielsweise der Konzertmarsch „Sympatria“ von Thomas Asanger, „Dance From The East“ von Thomas Doss, „Adventure“ von Markus Götz oder das Vibraphonsolo „A Tribute To Lionel“ mit Solistin Julia Hengge im ersten Konzertteil. Nach der Pause folgen Titel wie „Mambo“ aus West Side Story von Leonard Bernstein, die „Forrest Gump Suite“ von Alan Silvestri, der ironische Marsch „Il Presidente“ von Thomas Doss oder die „Bohemian Rhapsody“ von Freddy Mercury in einem Arrangement von Philip Sparke.

Seit 70 Jahren im Musikverein aktiv

Neben der Taktstockübergabe wird es laut Pressetext beim Konzert einen weiteren Höhepunkt geben: Franz Xaver Miller wird für siebzig Jahre aktives musikalisches Engagement geehrt. Darüber hinaus stehen weitere Ehrungen für Josef Kible mit 50 Jahren als aktiver Musikant und Joachim Weiss für 30 Jahre als Dirigent an.