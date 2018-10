Seit 50 Jahren auf „Gut Schuh“

Seit fünf Jahrzehnten besteht der Wanderverein Bad-Wurzach, der mit seiner Devise „Die Natur entdecken, singen und auch einkehren“ von Anfang an auf das richtige Pferd gesetzt hat.

Die Idee einer Vereinsgründung entstand 1968 bei einer „Nachsingstunde“ des Liederkranzes im „Bauernjörg“ mit einem „Bierfilz als Protokoll“. Bei der offiziellen Veranstaltung im Oktober fanden sich bereits 40 Mitglieder ein, die Wolfram Heizmann zu ihrem Vorsitzenden wählten. Da damals es noch kein Skiverein gab, umfasste das Angebot auch Wintersportaktivitäten, die mit der Gründung des Skiclubs 1973 naturgemäß dann weniger wurden.

Mehr als 230 Mitglieder

Immer auf „Gut Schuh“ und am Puls der Zeit ist der Wanderverein mit seinen heute mehr als 230 Mitgliedern (darunter mehrere Familien) geblieben. So gibt es ganzjährig das Dienstagswandern mit durchschnittlich 20 bis 30 Teilnehmern, fast jedes Wochenende Tagestouren sowie Wander-, Hochgebirgs- und Radlerwochen. Bei der Jubiläumsfeier am Sonntagnachmittag im vollbesetzten Kursaal dankte hierfür Vorsitzende Catrin Schneider allen Aktiven und insbesondere den 18 Wanderleitern.

„Eine Form des weiten Gehens über mehrere Stunden.“ Diese nüchterne Beschreibung des Wanderns hat Alexandra Scherer bei ihrem Grußwort im Google gefunden. Die Bürgermeisterin lobte die Verdienste des Vereins bei der Erschließung und dem Erhalt von Wanderwegen und seine Teilnahme am Ferienprogramm der Stadt: „Sie haben alles richtig gemacht , sind gut aufgestellt und haben etwas bewegt.“ Für eine schöne Bereicherung des Festprogrammes sorgten zudem die Bilderschau von Rainer Grünbeck über Ereignisse der Jahre 2002 bis 2018 und die musikalischen Beiträge des Ziegelbacher Örgeliclubs unter Leitung von Erika Kokott.