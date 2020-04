Seit 1000 Jahren in freiwilliger Quarantäne

Der Mensch will frei sein! Unser Grundgesetz schützt unsere grundlegenden Freiheitsrechte wie das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, Bewegungsfreiheit, Religionsfreiheit, Reisefreiheit, freie Berufswahl, Meinungs- und Pressefreiheit und vieles mehr. Plötzlich aber zwingt uns ein tödliches Virus, diese Freiheit der Person in gewissem Umfang einzuschränken.

Die politisch Verantwortlichen verhängen Ausgangs-Beschränkungen, verbieten per Dekret öffentliche Veranstaltungen und Gottesdienste. Viele müssen aufgrund einer Infektion gar in häusliche Quarantäne. Freiwillig? Wohl kaum. Das Coronavirus zwingt uns dazu. Und doch gibt es Menschen, die sich aus eigenem Entschluss und freiwillig in „lebenslange Quarantäne“ begeben, wie beispielsweise die Mönche des Kartäuserordens. Warum tun sie das?

„Das Kreuz steht fest“

„Stat crux dum volvitur orbis“ („Das Kreuz steht fest, während die Welt sich dreht“). Dies ist der Wahlspruch des Kartäuserordens, der seit fast 1000 Jahren besteht und niemals reformiert wurde. Der Orden wurde um das Jahr 1084 von Bruno von Köln begründet, der sich mit sechs Gefährten in eine einsame Gegend Frankreichs, in die Chartreuse bei Grenoble zurückzog, um dort ein Leben als Einsiedler zu führen. 1170 wurde die Mönchsgemeinschaft von Papst Alexander III. als katholischer Orden anerkannt. Seitdem gibt es immer wieder Menschen, die sich für ihr ganzes Leben „in freiwillige Quarantäne“ begeben, um im Gebet, der Kontemplation und der Arbeit ganz für Gott und Jesus Christus da zu sein.

Schweigen, Einsamkeit und Gebet

Charakteristisch für die Kartäuser ist ihr Schweigen, ihre Einsamkeit und ihr Gebet. Die Einsamkeit der Kartäuser bedeutet Trennung von der Welt, die sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass sie auf jedes Apostolat verzichten. Sie haben keinen direkten Zugang zu Massenmedien. Nur der Prior liest täglich die Zeitung und informiert die Mönche über wichtige Ereignisse.

Besucher sind nicht zugelassen, außer Ordensinteressenten und den Angehörigen der Kommunitätsmitglieder, die jährlich für zwei Tage in die Kartause zu Besuch kommen dürfen. In den Klausurbereich der Mönche haben Frauen keinen Zutritt – mit einer Ausnahme: die Gottesmutter Maria, der die Mönche ihr Leben geweiht haben.

Falsche Vorstellungen

Die Marienau bei Seibranz in der Nähe von Bad Wurzach ist die einzige Kartause in Deutschland. Sie liegt abgelegen und einsam in einem Waldstück, abgeschirmt von hohen Betonmauern. Nach außen hin wirkt sie fast wie ein „Gefängnis“. Ich durfte vor ein paar Jahren hier für ein paar Tage als Gast verbringen, nachdem der Prior mich mit einem Brief eingeladen hatte. Ein großes Privileg. Doch es kam alles anders, wie ich mir das vorgestellt hatte.

Die Begrüßung durch den Pforten-Bruder und durch den Gastpater war überaus herzlich und freundlich.

Doch dann sprach der Prior gleich eine Warnung aus: „Sie wissen schon, dass Sie sich hier in die Höhle des Löwen begeben haben ?“ – „Warum?“ fragte ich neugierig zurück. Die Antwort des Priors ließ mich aufhorchen: „Nun, wer den ganzen Tag einsam in seiner Zelle verbringen muss, der wird bald merken, ob er für dieses Leben als Kartäusermönch geschaffen und berufen ist, oder nicht.“

Tisch, Stuhl, Bett

Das Gastzimmer, das mir zugewiesen wurde, war mehr als spartanisch eingerichtet. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett – und auf dem Tisch eine Bibel. Das sollte für die nächsten Tage meine Bleibe – oder besser – meine „Quarantäne“ sein. Gewissermaßen „freiwilliger Hausarrest“. Der Prior lächelte, und meinte nicht nur im Scherz: „Sie werden nach spätestens drei Tagen spüren, ob Sie hier hingehören oder nicht. Und nicht vergessen: Heute Nacht um 24 Uhr sind sie in die Kirche zum Nachtgebet eingeladen. Da wir das Fest Kreuzerhöhung feien, dauert es heute Nacht ein wenig länger – etwa zwei Stunden. Ich hoffe, Sie verstehen die lateinischen Psalm-Gesänge.“ Und dann ließ er mich allein.

Allein im Speisezimmer

Was tun, wenn man plötzlich für mehrere Tage ganz allein in eine Zelle eingesperrt ist? Bibel lesen? Beten? Schlafen? Kein Telefon, kein Smartphone, kein Fernsehen, kein Internet, keine Zeitung, nichts! Ich hatte Gott sei Dank einen Notiz- und Malblock dabei. So konnte ich Tagebuch führen, meine Gedanken ordnen und ein paar Zeichnungen machen. Frühstück, Mittag- und Abendessen – übrigens alles sehr reichlich und gut – wurde mir in einem kargen Speisezimmer aufgetragen. Auch hier war ich allein.

Die einzige Unterbrechung der einsamen Stunden war das schon genannte Nachtgebet, das ich hinter einer Gitterwand verfolgen durfte. Die Mönche nahmen Platz im hölzernen Chorgestühl, um bei dämmrigem Licht vor riesig großen Psalmbüchern zu beten und zu singen. Auf Latein, gregorianischer Choral. Feierlich, beeindruckend, aber auch ein wenig gespenstisch. Nach zweistündigem Gebet ging jeder Mönch wieder in seine Zelle.

„Beten für die ganze Welt“

Der Prior sollte Recht behalten. Nach drei Tagen hatte ich genug. Mir war klar: Das war nicht meine Berufung. Dabei beschäftigte mich dauernd die Frage, welchen „Sinn“ ein solches zurückgezogenes einsames Leben haben sollte. Der Prior versuchte, mir eine überzeugende Antwort zu geben: „Wir beten hier stellvertretend für die ganze Welt. In inniger Liebe mit Christus und Gott vereint, erwarten wir die Wiederkunft des Herrn, von dem wir nicht wissen, wann er kommt.“

Im Kloster hat jeder Mönch seine Aufgabe. Die Brüder arbeiten vor allem handwerklich: Garten-, Küchen- und Hausarbeit stehen im Vordergrund. Die Priestermönche sind verantwortlich für die Liturgie, schreiben Bücher und Briefe. Manche malen („schreiben“) Ikonen oder sind in anderer Weise künstlerisch tätig.

Eine kleine Durchreiche

Ihre Abkehr von der Welt verstehen die Kartäuser nicht als eine Form der Weltverachtung. Im Gebet bleiben sie ihr verbunden: „Getrennt von allen, sind wir eins mit allen, damit wir stellvertretend für alle vor dem lebendigen Gott stehen“, heißt es dazu in den Statuten. In diesem Geist wird das Kartäuserleben noch immer gestaltet. Die meiste Zeit des Tages verbringen die Mönche allein. Ihr Essen erhalten sie durch eine kleine Durchreiche in der Wand ihrer Zelle.

Doch es gibt Ausnahmen wie das gemeinsame Essen am Sonntag und die anschließende Erholung, die sogenannte Rekreation. Auch den ausgedehnten Spaziergang am Montag unternehmen die Kartäuser als Gruppe. Dadurch betonen die Mönche, dass sie sich als „Gemeinschaft von Einsiedlern“ verstehen.

Absolut gleichgestellt

Innerhalb der Gemeinschaft gibt es die zu Priestern geweihten Patres und die ungeweihten Brüder. Die Patres leben noch einsamer und verbringen die Zeit in ihrer Zelle. Die Brüder arbeiten dagegen auch außerhalb der Zelle, zum Beispiel in der Wäscherei. Beide Lebensweisen erachten die Kartäuser jedoch als das absolut gleiche Ideal.

Das Schweigen gilt für die Brüder wie auch die Patres gleichermaßen. „Die Große Stille“ hieß dementsprechend auch ein dreistündiger Dokumentar-Film von Philip Gröning aus dem Jahr 2005 über das Leben der Kartäusermönche, der vor Jahren als Erfolgsschlager durch die Kinos ging.

Weltweit gibt es derzeit 24 Kartausen, davon sechs Kartäuserin-nenklöster. Auch in Deutschland haben sie sich niedergelassen. Im baden-württembergischen Bad Wurzach leben etwa 30 Mönche in der Kartause Marienau in Stille und Gebet.