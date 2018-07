40 Firmbewerber haben am Sonntag in St. Ulrich und Margaretha Arnach, weitere 53 in der Stadtpfarrkirche St. Verena das Sakrament der Firmung von Offizial Thomas Weißhaar gespendet bekommen.

Die monatelange Vorbereitung wurde damit gekrönt, musikalisch begleitet durch eine Firmband aus Bad Waldsee beziehungsweise die St.-Verena-Band und den Jugendchor unter der Leitung von Bernadette Vogt.

Der Firmspender Offizial Thomas Weißhaar hatte für die Jugendlichen in seiner kurzen prägnanten Predigt eine ungewöhnliche Antwort auf die Frage parat : „Wie stellst Du Dir den Heiligen Geist vor?“. Eine Mitschülerin hatte vor vielen Jahren ihrem Religionslehrer geantwortet: „Der Heilige Geist ist für mich die Kraft, die mir, wenn es nötig ist, einen Tritt in den Hintern versetzt.“ Je mehr Zeit inzwischen vergangen sei, umso zutreffender sei diese Antwort für ihn geworden. „Wenn ihr jetzt bei der Firmung vor den Herrn tretet, kommt es nicht darauf an, Antworten auf alle Fragen zu finden. „Seid einfach nur der Mensch, der ihr seid.“

Er zeichnete den Firmbewerbern mit Crisam ein Kreuz auf die Stirn, ehe er ihnen einige persönlichen Fragen stellte, welche bei allen am Ende ein Lächeln aufs Gesicht zauberte.

Viel Applaus gab es am Ende des von Pfarrer Paul Notz als Conzelebranten mitgestalteten Firmgottesdienstes: für Pastoralrefent Raimund Miller für die Organisation, für die Musik, für die Ministranten und vielen Helfer bei der Vorbereitung, aber auch vom Offizial für die Jugendlichen selbst, die sich für den Empfang des Sakramentes entschieden hatten.

Aus der Kirchengemeinde St. Ulrich und Margaretha Arnach wurden gefirmt: Michelle Disam, Kilian Fimpel, Denise Franz, Jannik Fritsch, Leonardo Großmann, Dana Gut, Leonhard Maucher, Julia Räth, Marco Riedle, Niklaus Schellhorn, Kornelius Schwarz, Christina Schwarz, Freia Völkel und Anika Weiland; von St. Jakobus Egg-mannsried: Hermann Gütler und Inka Landinger; von St. Martin Eintürnenberg: Luca Fessler, Timo Haller, Tim Ruf und Ida Stärk; von St. Nikolaus Haidgau: Jorden Bachmann, Anja Merkel, Elena Sauter und Jonas Zupfer; von St. Ulrich Seibranz: Matthias Gregg, Vivien S. Schöllhorn, Nicole Almeida-Abade, Jona Angele, Adrian Bernhard, Emily Dinser, Luisa Hermann, Franziska Hierlemann, Marvin Hierlemann, Annalena Minsch, Noah Minsch, Franziska Sauter, Laurin Schmuck und Felix Zollikofer; von St. Gallus Unterschwarzach: Lara Hausch, Julia Laub, Kathrin Ludwig, Ben Münsch, Lisa Schuler, Noel Steinhauser, Florian Strässle und Laura Zelzer; von Unsere liebe Frau Ziegelbach: Linda Böhler, Michael Harant, Diana Heine, Lukas Rumschik und Leon Wirth; von St. Verena Bad Wurzach: Emma Fetscher, Florian Brauchle, Jakob Dangel, Giorgio Dodaro, Jan Dullinger, Ben Ehrlich, Jana Gaiser, Rosaria Gianetto, Sophie Hagel, Leonie Hartmann,Nicolas Herdrich, Alina Herdrich, Sascha Hierlemann, Vanessa Huber, Philipp Jaworski, Luca Kienle, Nils Kling, Leonie Lang, Justin Mitter, Benjamin Pollak, Jannik Rast,Ellen Schmid, Lena Schneider, Hannah Wetzler und Georg Wirth; von St. Ulrich und Margaretha Dietmanns: Ben Brauchle, Michael Butscher, Julia Heine, Ramon Jäger, Jennifer Müller, Lukas Ries und Fynn Vogel; von St. Martin Hauerz: Simon Heckelsmiller, Lara Kuisle, Lena Mahle, Michelle Schneider, Elias Schöllhorn, Anne Straßer, Jana Unseld, Jan Weishaupt und Thomas Wiest.