Seibranzer Künstlerin zeigt Werke in Maria Rosengarten

Nach langer Zeit durfte auch Rosemarie Stäbler, die Organisatorin der städtischen Galerie in Maria Rosengarten, in den Räumen der Stadtbücherei wieder eine Ausstellung eröffnen. Mit der Seibranzerin Anita Hartmann hat sie in den nächsten sieben Wochen eine besondere Künstlerin zu Gast, deren erfrischende Bilder bei der Vernissage von ihrer Laudatorin Agnes Schad mit einer ebenso erfrischend fröhlichen Ansprache vorgestellt wurden.

Eigentlich hätte die vierfache Mutter und fünffache Großmutter, für die es die erste große Einzelausstellung ist, schon im vergangenen Jahr als Ersatz vor eine andere Künstlerin einspringen sollen, erzählte Rosemarie Stäbler. Doch sei dies wegen der Corona-Pandemie dann nicht möglich gewesen. „Daher stand für mich fest, dass Anita Hartmann die erste Ausstellung bekommt, wenn wir wieder öffnen können.“

„Vor siebzehn Jahren hat Anita, wie es damals Mode war, Figuren aus Holz ausgeschnitten und bemalt,“ so begann Agnes Schad ihre „Plauderstunde aus dem Nähkästchen“ über den künstlerischen Werdegang der Malerin. „Bis ihre Kinder ihr eine 40 auf 40 Zentimeter große Leinwand und sechs Farben schenkten und meinten: Wenn sie schon Holz anmalt, kann sie doch gleich ein Bild malen.“ Und tatsächlich habe sie daran Gefallen gefunden. Ihr erstes Motiv war damals eine Rose, und dieses Bild sei tatsächlich der Startschuss für ihre Karriere und diese Ausstellung gewesen.

Gerne male sie auch sogenannte „Spezialbilder“ etwa für Hochzeiten, Geburtstage oder – ganz apart – habe sie für neugeborene Drillinge jeweils einen eigenen Engel gemalt. Anita Hartmann, die neben ihrer Arbeit als Wirtin des Gasthauses auch noch in vielen Vereinen tätig ist, hat ihr auch verraten wie sie es trotzdem schafft, wunderbare Bilder zu malen.

Nach den Anfängen auf Weihnachtsmärkten in Seibranz und Bad Wurzach hängen ihre Bilder inzwischen in Zahnarztpraxen und Rathäusern, ein ganz besonderer Fan sitzt in Schorndorf, dort stellt er ihre Werke in seinem Vodafone-Laden aus. Eines der ausgestellten Werke die „Bunte Kuh“ hat es in anderen Versionen bis in die Schweiz und sogar nach New York geschafft.

Zum Bild einer bunten Giraffenfamilie hat die Laudatorin noch eine ganz persönliche Geschichte parat: „Als Anita das gemalt hat, war sie von den Lockdown-Beschränkungen so frustriert. Kurz nachdem sie damit fertig war hat sie es mir gezeigt und ich war sofort begeistert.“ Tatsächlich strahlt das Bild der Giraffenfamilie viel Kraft und Lebensfreude aus.

Während Sofia Sauter, welche die Vernissage mit ihrem E-Piano musikalisch begleitet hatte, mit Walzermelodien zum Augenschmaus der Bilder noch zusätzlichen Ohrenschmaus hinzufügte, hatten die Besucher die Gelegenheit, die Bilder in Ruhe zu betrachten.