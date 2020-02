Seibranz und Gospoldshofen stehen auf der Agenda

Das Wassergesetz Baden-Württemberg verpflichtet die Träger der Unterhaltungslast, in regelmäßigen Abständen Gewässerschauen an den in ihrer Verantwortung liegenden Gewässern anzuberaumen. Die Stadt Bad Wurzach ist auf ihrem Gemeindegebiet Träger der Unterhaltungslast für zahlreiche Gewässer und Bäche. In diesem Jahr sind Erkundungen am Dienstag, 3. März, in den Stadtteilen Seibranz und Gospoldshofen vorgesehen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

„Auch aufgrund der Hochwasserereignisse vergangener Jahre führt die Stadt zwischenzeitlich, gemeinsam mit dem Landratsamt Ravensburg, verstärkt Gewässerschauen an sogenannten Gewässern zweiter Ordnung durch und wird dabei nach und nach das gesamte Gemeindegebiet überprüfen“, erklärt Stadtbaumeister Matthäus Rude und kündigt an: „Nachdem wir in den vergangenen Jahren bereits in Arnach, Ziegelbach, Eintürnen, Haidgau, Hauerz und Dietmanns waren, stehen dieses Jahr nun Gospoldshofen und Seibranz auf unserer Prüfliste“.

Ufer und Umfeld im Blick

Der Gegenstand einer Gewässerschau sei die Besichtigung der entsprechenden Gewässer. Dabei werden die Ufer sowie das für den Hochwasserschutz und für die ökologische Funktion notwendige Umfeld miteinbezogen. Sie diene dazu, Probleme und Gefahren festzustellen und deren Beseitigung einzuleiten. Gefahrenquellen könnten Ablagerungen wie beispielsweise Komposthaufen und Holzstapel oder die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in unmittelbarer Nähe eines Gewässers sein.

„Mit der Gewässerschau soll ein Beitrag zur Verringerung und Vermeidung von Hochwasserrisiken für direkte Anwohner, aber auch für mögliche Unterliegergemeinden geleistet werden“, so Rude weiter. Gleichzeitig sollen Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen des Gewässers beseitigt werden. Zur ordnungsgemäßen Abhaltung einer Gewässerschau könne es notwendig sein, Privatgrundstücke zu betreten. Grundsätzlich sei der Träger der Unterhaltungslast laut Wasserhaushaltsgesetz dazu berechtigt, Grundstücke am Gewässer sowie Anlagen am Gewässer zu betreten.