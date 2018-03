Seibranz schickt 242 Blutkonserven in die Zentrale nach Ulm242 Blutkonserven aus Seibranz

Insgesamt 261 Freiwillige sind am vergangenen Freitagnachmittag zur Blutspende-Aktion der DRK-Ortsgruppe Seibranz in die Turn- und Festhalle gekommen, um anderen, in Not geratenen Menschen zu helfen. Leider musste 19 Freiwilligen aus verschiedenen Gründen eine Teilnahme an der Aktion verwehrt werden. Erfreulicherweise konnten die Rotkreuzler 14 Erstspender verzeichnen.

Unter den Freiwilligen befand sich auch Alexander Kainz aus Gebrazhofen, der nicht nur als erster Spender antrat, sondern gleichzeitig zum 97. Mal seinen „roten Lebenssaft“ teilte. Er meinte: „Ich selber habe zum Glück noch nie Blut gebraucht, bin aber froh, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Außerdem erhalte ich hier eine kostenlose Untersuchung“.

Christa Müller-Angele, Leiterin der DRK-Ortsgruppe erklärte: „Unser Termin lief angenehm. Leider kam es teilweise etwas zu Wartezeiten, da der gesamte Ablauf von der Blutspende-Zentrale geändert wurde“. So habe es statt den geplanten 16 Entnahmeplätzen nur 13 gegeben. Erschwerend sei die Erkältungszeit nach der Fasnet dazu gekommen. „Trotz allem sind wir stolz, dass wir trotz Krankheitswelle ein so gutes Ergebnis erzielen konnten“, sagte Müller-Angele, und Alfred Kneer, Pressereferent des DRK, ergänzte: „Wir haben schon damit gerechnet, dass nach der Fasnet krankheitsbedingt weniger Personen zum Termin kommen.“

Organisiert wurde die Blutspende-Aktion von rund 25 DRKlern, fünf Entnahmeärzten und mehreren Entnahme-Assistenten der Blutspende-Zentrale in Ulm. Das Küchenteam der Ortsgruppe Seibranz hatte neben einer heißen Suppe, passend zur Jahreszeit, verschiedene Speisen, Kaffee und Kuchen für die Stärkung der Spender vorbereitet.