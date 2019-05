Sechs Kommunionkinder in Haidgau

Unter dem Motto „Jesus segnet uns“ haben Max Brauchle, Sarah Ernst, Timo Joos, Leonie Lupfer, Franziska Merkel und Felix Ritscher zum ersten Mal an den Tisch des Herrn treten und das Sakrament der Ersten Heiligen Kommunion empfangen dürfen.

Bei leichtem Schneefall und in Begleitung der Musikkapelle, der Ministranten, des Gemeindereferenten Schneider sowie Pfarrer Paul Notz zogen die Kinder in die festlich geschmückte Kirche St. Nikolaus in Haidgau ein. Zusammen mit den Eltern, den Paten, den Verwandten und der Gemeinde wurden die Erneuerung des Taufversprechens, das Entzünden der Kommunionskerzen an der Osterkerze, das Glaubensbekenntnis und die Kommunion zelebriert. Der Jugendchor hat den Gottesdienst musikalisch gestaltet.