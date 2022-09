Schwimmkurse und Wassergymnastik im Hallenbad Bad Wurzach

Das Bad Wurzacher Hallenbad wird am Dienstag, 20. September, wieder eröffnet. Hier finden Badegäste laut Pressemitteilung ein umfangreiches Angebot vor, um fit und gesund zu bleiben. Die Kurse können über die VHS Bad Wurzach gebucht werden. Für folgende Wasser- und Schwimmkurse gibt es noch freie Plätze.

Ein Anfänger-Schwimmkurs für Erwachsene beginnt am Sonntag, 5. September, ab 19 Uhr. Zielgruppe sind alle, die schwimmen lernen möchten oder ihre Schwimmkenntnisse auffrischen möchten. Sie erlernen in sechs Einheiten mit je 45 Minuten die Technik für Brust-, Rücken- und Kraulschwimmen und erhalten darüber hinaus Tipps für ein rückenschonendes Schwimmen. Der Kursleiter ist Klaus Schütt.

Wassergymnastik-Kurse beginnen am Montag, 26. September (Kurs I: 14.15 Uhr, Kurs II: 15.10 Uhr). Wer Spaß im Wasser hat und etwas für seine Fitness und Gesundheit tun möchte, ist hier genau richtig, heißt es. Die gelenkschonenden Übungen an zehn Kurstagen mit je 45 Minuten fördern die Durchblutung, regen den Stoffwechsel an und erhöhen die Muskelkraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Die Kursleiterin ist Sabrina Rösler.