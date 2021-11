Schwester Gunifortis im Alter von 103 Jahren verstorben

Als sie am 25. November 1917 als Anna Schnurrer in Beiersdorf, Kreis Erlangen, geboren wurde, tobte noch der Erste Weltkrieg. Am 28. September verstarb sie nach einem langen, tätigen Leben im Schwesternheim der Armen Schulschwestern in Freising, nördlich von München. Damit wurde Schwester Gunifortis Zeitzeugin von fast 104 Jahren wechselvoller deutscher Geschichte.

Neun Jahre lang, von 1984 bis 1993, war Schwester Gunifortis Oberin des Konvents der Armen Schulschwestern in Maria Rosengarten. Bis zum Ende ihres langen Lebens blieb sie dem Rosengarten, den sie als „ihr liebstes Kind“ bezeichnete, eng verbunden und zeigte immer großes Interesse an der weiteren Entwicklung des Hauses.

Ein „katholischer Gendarm“

Sie wuchs als eines der älteren von acht Kindern in einer Familie in Mittelfranken auf und übernahm früh Verantwortung. Ihr Vater, der „als katholischer Gendarm im Dritten Reich nicht weit kam“, wie sie es selbst ausdrückte, wurde häufig versetzt.

Am längsten wohnte die Familie in Dinkelsbühl, wo Anna eine Schule der Armen Schulschwestern besuchte. Noch als Hundertjährige erinnerte sie sich lebhaft an ihre tiefe Enttäuschung, dass sie als Mädchen nicht Ministrantin werden durfte.

Unter massivem Druck

Als 14-Jährige trat sie nach der 7. Klasse in die Klösterliche Lehrerinnenbildungsanstalt der Schulschwestern ein, die sie mit gerade einmal 20 Jahren mit der Ersten Staatsprüfung abschloss, also mit einem staatlich anerkannten Abschluss. Aber 1937 mussten die Schulschwestern unter dem Druck der nationalsozialistischen Bildungspolitik immer mehr Schulen schließen. Sie konnte ihren Beruf also zunächst nicht ausüben. Auch der Rosengarten in Wurzach stand unter massivem Druck, konnte aber im Unterschied zum Salvatorkolleg die Schule, wenn auch mit Einschränkungen, weiter betreiben.

Argentinien als Ziel

1939 feierte sie Profess und wollte dann etwas von der Welt sehen und in eine der Niederlassungen der Schulschwestern nach Argentinien wechseln, aber der Krieg machte wieder einmal ihre Pläne zunichte. Stattdessen absolvierte sie eine weitere Ausbildung zur Organistin. Erst zehn Jahre nach ihrer ersten Lehramtsprüfung konnte sie die zweite Prüfung ablegen und arbeitete an der Volksschule in Mammendorf, wo sie bis dahin als Organistin gearbeitet hatte.

Stempel statt Bücher

Die Schulschwestern sprangen hier wie an vielen anderen Orten in die Bresche für gefallene Lehrer oder solche, die nach einem Entnazifizierungsverfahren aus ihrem Amt entfernt worden waren. Sie erzählt von 60 Erstklässlern in einer Klasse und Unterricht bis 17 Uhr, da nachmittags die älteren Kinder unterrichtet wurden. Zu Beginn der Besatzungszeit gab es noch keine Schulbücher, also malten die Schwestern selbst Bilder und stempelten den Kindern mit Gummitypen einen Text in die Hefte. „Ich wuchs mit meinen Kindern“, kommentierte sie diese Schwierigkeiten ganz bescheiden.

1952 wechselte Schwester Gunifortis an die Mittelschule nach Weichs, nördlich von Dachau, wo die Realschule heute den Namen der Ordensstifterin Theresia Gerhardinger trägt. Hier legte sie ihrer Lehramtsprüfung für Deutsch, Geschichte und Kunsterziehung ab und unterrichtete diese Fächer 33 Jahre lang bis zum Alter von 67 Jahren.

Wechsel nach Bad Wurzach

Andere Lehrer und Lehrerinnen in ihrem Alter gingen in den Ruhestand. Sie wechselte 1984 nach Bad Wurzach, um im Konvent der Schulschwestern im Rosengarten den Posten der Oberin zu übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Konvent in Bad Wurzach noch etwa 30 Schwestern, die neben dem Kurbetrieb die Hauswirtschaftliche Fachschule und eine Kaufmännische Schule unterhielten.

Im Zeitzeugengespräch betonte sie, dass sie ja „nur“ Oberin gewesen und für das Moorheilbad und die Schulen andere Schwestern zuständig gewesen seien. Aber in ihre Amtszeit fallen die einschneidenden Veränderungen, deren Auswirkungen auf die Schwestern sie abzumildern suchte. 1991 wurde der Kurbetrieb von der Stadt Bad Wurzach übernommen und auch die Schulen mussten geschlossen werden, da die Schülerinnenzahl ständig zurückgegangen war.

Liebevoll und treusorgend

Alfons Diem, der städtische Betriebsleiter, war tief beeindruckt von der liebevollen und treusorgenden Art, mit der Schwester Gunifortis sich um ihre Mitschwestern sorgte, deren heile Welt als Folge dieser Veränderungen am Auseinanderbrechen war. Auch Schwester Walburga Lohmaier, an die sich viele in Wurzach noch erinnern dürften, schildert sie als herzensgute Schwester.

Schwester Gunifortis war von Anfang ihrer Amtszeit an bemüht, den Rosengarten zu öffnen. Schon früh findet sich in ihren Notizen Bedauern darüber, dass die Verbindung der Schwesterngemeinschaft mit der Pfarrgemeinde und der Bevölkerung in der Stadt „nicht sehr ausgeprägt“ sei. Sie bemühte sich darum, diese Distanz zu verringern und arbeitete selber aktiv im Pfarrgemeinderat mit.

Der apostolische Auftrag

Immer wieder stellt die energiegeladene Gunifortis in ihren Notizen die Frage nach dem apostolischen Auftrag der Schwestern. Sie war auch kunstgeschichtlich und historisch sehr interessiert und investierte viel Zeit in Beschreibungen der kunsthistorischen Schätze von Maria Rosengarten, die sie oft auch zeichnerisch festhielt und für ihre Mitschwestern und Besucher des Rosengartens theologisch interpretierte.

1993 endete die Amtszeit von Schwester Gunifortis als Oberin in Maria Rosengarten. Sie wechselte in die Gemeinschaft der Schwestern von Adelshofen. Der Abschied von Wurzach fiel ihr schwer, aber sie gehorchte der Anweisung aus dem Generalat.

Eine beeindruckende Frau

Ihren wirklichen Ruhestand verbrachte sie in den Altersruheheimen des Ordens in Dinkelsbühl, wo sie den größten Teil ihrer Jugend verbracht hatte, und schließlich in Freising bei München. Sie blieb bis zum Schluss geistig rege und interessiert an der Welt. Ein langes Leben einer beeindruckenden Frau, die ihren Mitmenschen immer mit Offenheit, Tatkraft und einem gütigen Herzen begegnete.