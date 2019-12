Auf der Landesstraße 314 zwischen Bad Wurzach und Aitrach ist ein Auto von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde dabei aus dem Wagen geschleudert.

Wie die Polizei berichtet ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr in einem Waldstück zwischen der Kreuzung Landesstraße 314 und der Landesstraße 301 in Richtung Linden und Frauenlob. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Zum Unfallhergang und zum Zustand des Fahrers konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.