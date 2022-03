Schwerer Unfall auf der B 465 mit mehreren Verletzten

Am Montagabend, um 17.20 Uhr, kam es auf der B 465 zwischen Bad Wurzach und Unterschwarzach zu einem schweren Verkehrsunfall.

Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr ein 21-jähriger Opel-Fahrer die B 465 von Unterschwarzach in Richtung Bad Wurzach. Kurz vor dem Wurzacher Ried, bei Tanneck, kam der alleine in seinem Corsa befindliche Mann aus dem Landkreis Biberach nach links auf die Gegenfahrspur, wo zu dieser Zeit ein mit vier Personen besetzter Lastwagen entgegenkam. Auf der Fahrspur des 3,5-Tonnen Pritschen-Lastwagens kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich insgesamt fünf Personen, eine davon schwer. Der schwer verletzte 21-jährige Corsa-Fahrer, sowie ein Mitfahrer des Lkw mit mittelschweren Verletzungen wurden mittels zweier Rettungshubschrauber in unterschiedliche Krankenhäuser geflogen. Die weiteren Insassen des Lkw im Alter von 24 bis 61 Jahren transportierten Rettungswägen zur medizinischen Behandlung in verschiedene Krankenhäuser. Die Bundesstraße musste für die Rettungs- und Bergemaßnahmen bis 19.20 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren fünf Rettungswägen, zwei Notarztwägen, zwei Rettungshubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten, sowie die Polizei mit zwei Streifen. Die Ermittlungen zur bisher unklaren Unfallursache dauern an.