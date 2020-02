Schweißfunken lösen Brand in Unterschwarzach aus

Bei Schweißarbeiten ist am Sonntag im Bad Wurzacher Stadtteil Unterschwarzach ein Mülleimer in Brand geraten. Die herbeigerufene Feuerwehr musste das Feuer löschen, wie mit Polizei mitteilt.

Gegen 19.25 Uhr war ein Mann in seiner Werkstatt mit Schweißarbeiten beschäftigt. Plötzlich roch der 43-Jährige Rauch und stellte gleich darauf fest, dass eine Mülltonne brannte. Da seine Versuche, das Feuer zu löschen, fehlschlugen, rief er die Feuerwehr. Die rückte kurz darauf mit 44 Einsatzkräften an. Zu diesem Zeitpunkt standen bereits mehrere Mülltonnen und Schränke in Flammen. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 5000 Euro, verletzt wurde niemand. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung.