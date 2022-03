Schwäbisch, witzig, ironisch: A-Capella im Kursaal

Mit ihrem Programm „bomberlgsond ond kuglrond“ beschreiben die sechs adrett gekleideten Damen des a-capella-Sextetts „halbadrui“ in ihren breit schwäbisch getexteten Liedern amüsante Geschichten „aus‘m Läaba“ am 16. April in Bad Wurzach im Kursaal. Auf ihre humorvolle und selbstironische Weise singen sie über ihre leidigen Gewichtsprobleme und ihr „Hüftgold“, über „nuimodische“ Abnehmtechniken durch streng vegane Ernährung, die Auswirkungen der Coronakrise und den damit einhergehenden Veränderungen auf unser tägliches Leben und sämtliche Peinlichkeiten in der Öffentlichkeit und über ihre Wünsche und Träume. Neben urschwäbischem Gesang gibt es auch klassische Lieder. Für die Teilnahme gelten die zu dieser Zeit gültige Corona-Verordnung sowie eine Maskenpflicht während des gesamten Konzertes. Auf eine Pause wird verzichtet, Getränke sind vor dem Konzert im Foyer erhältlich. Keine Bewirtung im Kursaal. Karten für 12 Euro, ermäßigt 11 Euro, sind ab sofort in der Bad Wurzach Info erhältlich (Tel 07564 / 302 150). Es gibt keine Reservierung und keine Abendkasse. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr.