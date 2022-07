Schuppen brennt auf Zeltlager-Gelände

Auf dem Gelände eines Zeltlagers in Eintürnen ist am Dienstag gegen 16.30 Uhr ein Schuppen in Flammen aufgegangen.

Die Scheune in einer Größe von rund 150 Quadratmetern wurde als Lagerschuppen genutzt. Warum es zu dem Feuer kam, ist nach Angaben der Polizei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Gebäude brannte vollständig aus. Die Feuerwehr, die mit knapp 50 Einsatzkräften vor Ort war, verhinderte ein Ausbreiten der Flammen. Der Schaden, der durch den Brand entstanden ist, dürfte sich auf einen vierstelligen Euro-Betrag belaufen.