Schulranzen für Kinder aus Bad Wurzach

Der erste Schultag ist für jedes Kind ein ganz besonderes Ereignis. Für Familien mit wenig Einkommen bedeute er aber auch eine außerordentliche finanzielle Belastung, teilt die Stadtverwaltung mit. Deshalb sei es erfreulich, dass der Kinderschutzbund gemeinsam mit der Waldseer Firma „Rafi“ 19 Schulranzen mit Mäppchen und Sporttaschen an Kinder der Bad Wurzacher Kindergärten verschenkt habe. „Gerade ein guter Schulranzen kostet viel Geld“, sagt Julia Ritter vom städtischen Fachbereich Bildung, Betreuung, Kultur. „Mit der Schulranzenaktion möchte der Kinderschutzbund einkommensschwachen Familien diesen Start erleichtern, damit diese ihre Vorfreude auf die Schulzeit behalten können.“ Mit der Firmenspende habe der Kinderschutzbund die Schulranzen gekauft und in der Region verteilt. Erfreulich sei, dass so viele Kinder aus den örtlichen Kindergärten aktuell mit zum Zug gekommen seien.

Die Eltern der künftigen Erstklässler seien von den Fachkräften der jeweiligen Einrichtungen ausgewählt und angesprochen worden. „Der Schwerpunkt lag bei Kindern von Alleinerziehenden, aus Großfamilien und Familien mit Migrationshintergrund“, berichtet Ritter weiter. Für die Familien sei die Aktion dabei vollkommen anonym gewesen. Sie bekamen die Ranzen durch die einzelnen Leiterinnen der Kindergärten überreicht und konnten zu Ostern so ihre Kinder mit den neuen Schulranzen überraschen.