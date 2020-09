Schuljahresbeginn in Bad Wurzach

Die Sommerferien neigen sich unaufhaltsam ihrem Ende entgegen. In eineinhalb Wochen beginnt der Unterricht wieder. Die Stadt Bad Wurzach informiert daher nun über die Termine für den Start an den Schulen in der Großgemeinde.

Grundschule Arnach: Schulbeginn Klasse 2 bis 4 am 14. September, 7.30 bis 12 Uhr; Einschulungsgottesdienst Klasse 1 am 24. September, 8 Uhr, Kirche; Schulaufnahmefeier am 19. September, E1 9.30 bis 10.30, E2 10.30 bis 11.30 Uhr, jeweils in der Turnhalle.

Grundschule Bad Wurzach: Schulbeginn für die Klassen 2 bis 4 am 14. September ab 7.45 Uhr; Schulaufnahmefeier Klasse 1 am 16. September, 1b um 8.30 Uhr, 1a um 9.30; ökumenischer Einschulungsgottesdienst Klasse 1 am 20. September, 14.30 Uhr, in der Kirche St. Verena, Klasse 2 bis 4 am 25. September um 7.30 Uhr in der Kirche St. Verena.

Grundschule Ellwangen/Dietmanns: Schulbeginn für die Klassen 2 bis 4 am 14. September, 8.35 bis 12 Uhr; Einschulungsgottesdienst Klasse 1 bis 4 am 18. September, 9 Uhr, katholische Kirche Ellwangen; Schulaufnahmefeier Klasse 1 am 18. September, 9.30 Uhr, Turnhalle Ellwangen.

Grundschule Eintürnen: Schulbeginn für die Klassen 2 bis 4 am 14. September, 7.45 bis 12.05 Uhr; Schülergottesdienst Klasse 1 bis 4 am 18. September im Rahmen der Schulaufnahmefeier; Schulaufnahmefeier Klasse 1 am 18. September ab 9 Uhr in der Turn- und Festhalle.

Grundschule Haid: Schulbeginn für die Klassen 2 bis 4 am 14. September, 8.50 bis 12.20 Uhr; ökumenischer Gottesdienst am 17. September, 10 Uhr, Kirche St. Nikolaus Haidgau; Schulaufnahmefeier am 17. September, 10.30 Uhr, Turn- und Festhalle Haidgau.

Grundschule Unterschwarzach: Schulbeginn für die Klassen 2 bis 4 am 14. September, 8.20 bis 11.45 Uhr; ökumenische Feier für Klasse 1 am 17. September, 9 Uhr, Kirche St. Gallus Unterschwarzach; Schulaufnahmefeier am 17. September, 9.45 Uhr, Turn- und Festhalle.

Grundschule Seibranz-Hauerz, Standort Seibranz: Schulbeginn für die Klassen 2 bis 4 am 14. September, 8.15 bis 11.45 Uhr; Schülergottesdienst Klasse 2 bis 4 am 15. September, 7.30 Uhr, Kirche St. Ulrich; Schulaufnahmefeier Klasse 1 am 16. September, 9.30 Uhr, Grundschule. - Standort Hauerz: Schulbeginn für die Klassen 2 bis 4 am 14. September, 8.15 bis 11.55 Uhr; Schülergottesdienst Klasse 1 bis 4 am 18. September, 7.30 Uhr, Kirche St. Martin; Schulaufnahmefeier Klasse 1 am 17. September, 9.30 Uhr, Gemeindehaus.

Werkrealschule Bad Wurzach: Schulbeginn Klasse 6 bis 10 am 14. September, 7.45 Uhr; Schulaufnahmefeier Klasse 5 am 15. September, 8.30 Uhr.

SBBZ Bad Wurzach: Schulbeginn Klasse 2 bis 9 am 14. September, 7.45 Uhr; Schülergottesdienst Klasse 2 bis 9 am 14. September, 8.15 Uhr, Kirche St. Verena.

Realschule Bad Wurzach: Schulbeginn Klasse 6 bis 10 am 14. September, 7.45 Uhr; Schulaufnahmefeier Klasse 5 am 14. September, 14, 15 und 16 Uhr im Schulzentrum; Schülergottesdienst Klasse 5 bis 10 am 23. September, 8 Uhr, Kirche St. Verena.

Salvatorkolleg: Schulaufnahmefeier Klasse 5 am 13. September, 11, 15 und 18 Uhr, Turnhalle Salvatorkolleg; Schulbeginn Klasse 5 bis 12 am 14. September, 7.45 Uhr.