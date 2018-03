Die Bäckerei Mayer sammelt in diesem Jahr zur Fastenzeit für Tukolere Wamu. Dies ist ein Verein zur Förderung von Selbsthilfeinitiativen in Afrika. Er wird unter anderem von Gerlinde Brünz aus Leutkirch geführt. Unterstützt wird konkret ein Schulprojekt in Uganda.

Ein spezielles Brot wird während der Fastenzeit auch in den Bad Wurzacher Mayer-Filialen daher als „Schulbrot“ ausgelobt. Es kostet 50 Cent mehr, dieses Geld fließt laut Mitteilung der Bäckerei direkt in das Spendenprojekt. Der Gesamtbetrag wird am Ende der Fastenzeit von der Bäckerfamilie Mayer verdoppelt. Zusätzlich gibt es in allen Filialen selbst gebastelte Spendenboxen.

Im Dorf Bweyeyo, in der Nähe von Luwero in Zentral-Uganda, wird mit Unterstützung von Tukolere Wamu eine Schule gebaut. Zurzeit werden die Kinder in provisorischen Hütten nur bis zur zweiten Klasse unterrichtet. Die nächste Schule ist zu weit entfernt für einen Fußmarsch. (sz)