Schüler schreiben „Briefe gegen die Einsamkeit“

Als im März der erste Corona-Lockdown das Land lahmlegte, hatte die „Schwäbische Zeitung“ ihre Leser dazu aufgerufen, den Bewohnern von Altenheimen „Briefe gegen die Einsamkeit“ zu schicken. Die an der Werkrealschule Bad Wurzach tätige Lehrerin Manuela Feistle beteiligte an dieser Aktion, heißt es in einer Mitteilung der Schuler. Von der großen Resonanz der teils sehr persönlichen Rückmeldungen sei sie so begeistert gewesen, dass sie das Gefühl gehabt habe, die Freude, die sie erhoffte zu schenken, auch zurückgeschenkt bekommen zu haben.

Da von der vorweihnachtlichen Atmosphäre in der Schule wegen Corona kaum etwas zu spüren gewesen sei, habe Feistle ihrer zehnten Klasse die Projektidee „Briefe gegen die Einsamkeit“ vorgestellt. Diese seien von dieser Aktion gleich begeistert gewesen und schnell sei das Schreiben wie von selbst gegangen, heißt es weiter. Zeitweise habe sie das Gefühl gehabt, in einer Werkstatt voller Elfen zu sein und dank der Unterstützung der Kollegen Birgit Wolf und Gordian Hörmann erhielten nun einige Einrichtungen „Weihnachtsbriefe gegen Einsamkeit“.