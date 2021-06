Schnitzeljagd zum „Stadtradel“-Auftakt

Zum Auftakt von „Stadtradeln“ am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Juni, lädt die Stadtverwaltung Bad Wurzach zu einer Schnitzeljagd auf dem Fahrrad ein. Die Teilnehmer radeln auf individuellen und selbstgeplanten Strecken durch den Landkreis Ravensburg und besuchen dabei die mit „Stadtradeln“-Banner gekennzeichneten Schnitzeljagd-Stationen in teilnehmenden Städten und Gemeinden. Dabei können sie nicht nur die ersten Fahrradkilometer für den Online-Kalender sammeln, sondern auch am Landkreis-Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück einen von fünf Gutscheinen eines lokalen Fahrradgeschäfts gewinnen. Weitere Infos zur Schnitzeljagd gibt es unter k.dold@rv.de.

Es müssen drei verschiedene Standorte abgefahren und vor Ort jeweils ein Foto vom Fahrrad (alleine oder mit Fahrradfahrer) im Vordergrund und der Station sichtbar dahinter aufgenommen werden, durch die Einsendung der Fotos kann man am Gewinnspiel teilnehmen. Auf den eingesendeten drei Fotos muss der jeweilige Kommunen-Name auf dem „Stadtradeln“-Banner im Hintergrund lesbar sein und im Vordergrund jeweils dasselbe Fahrrad oder dieselben Fahrräder abgebildet sein. Auf jedem Foto muss mindestens ein Fahrrad abgebildet sein. Teilnehmer können aber auch mit mehreren Personen am Gewinnspiel teilnehmen, indem sie mehrere Fahrräder (alleine oder mit Fahrradfahrer) auf einem Foto abbilden.

In Bad Wurzach wird der „Stadtradel“-Banner ab Samstag, 12. Juni, um 9 Uhr auf dem Klosterplatz vor der Bad-Wurzach-Info stehen und am Sonntagabend wieder abgebaut. Bereits mehr als 300 Teilnehmer und 40 Teams haben sich schon in Bad Wurzach registriert. Anmeldungen sind bis 12. Juni unter stadtradeln.de/bad-wurzach möglich.