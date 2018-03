Schmorendes Küchengerät löst Rauchmelder aus

Eine ältere Bewohnerin eines Wohngebäudes im Wiesenweg in Bad Wurzach hat vermutlich vergessen, den Herd auszuschalten. Nachdem ein darauf stehendes Küchengerät zu schmoren begann, reagierte ein Rauchmelder in der Wohnung der Frau auf die Rauchentwicklung, teilte die Polizei mit. Die Seniorin konnte unverletzt das Gebäude verlassen und nach einer ersten Untersuchung durch den Rettungsdienst in die Obhut von Familienangehörigen übergeben werden. Von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit einem Löschzug ausgerückt war, wurde die Wohnung gelüftet.