Schlagersängerin Heike Renner feiert Comeback

Die Gafferschutzwand wird nun doch nicht in Tettnang produziert. Im letzten Jahr ließ Erfinder Dieter Mohn bei Seam-Tec in Bürgermoos die ersten beiden Prototypen anfertigen. Ein Video von RegioTV wurde im sozialen Netzwerk Facebook mehr als eine halbe Million Mal aufgerufen. Aus einer weitergehenden Zusammenarbeit ist nun doch nichts geworden. Offen ist allerdings noch eine Rechnung in Höhe von etwa 1200 Euro.

Der Hintergrund der Erfindung: Um Opfer von Unfällen im Straßenverkehr vor den neugierigen Blicken von Gaffern zu ...