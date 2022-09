Schlägerei in Unterkunft in Bad Wurzach

Wegen einer Schlägerei unter mehreren Beteiligten in einer Wohnunterkunft im Stadtgebiet ist die Polizei am Mittwoch gegen 14 Uhr ausgerückt. Ein 23 Jahre alter Bewohner soll laut Polizeibericht an der Eingangstüre unvermittelt auf einen Gleichaltrigen eingeschlagen und diesen so im Bereich des Kopfes getroffen haben, dass er zu Boden ging. Der Verletzte wurde von zwei 28 und 26 Jahre alten Mitbewohnern gefunden. Zu dritt verfolgten sie den inzwischen geflüchteten Angreifer und schlugen auf ihn ein. Unter anderem soll dabei eine Schneeschaufel zu Hilfe genommen worden sein. Im Zuge der handfesten Auseinandersetzung wurde auch der 28-Jährige von dem Verfolgten verletzt. Beide wurden nach dem Schlagabtausch zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auf alle Beteiligten kommen nun Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten zu.