Wie erst am Samstag bekannt worden ist, haben Unbekannte Schlachtabfälle von Schafen im „Reisis-Wald“ nahe der Kreisstraße 7904 entsorgt. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Jagdpächter wurde vor einiger Zeit an fast derselben Stelle Schlachtabfälle von Schweinen aufgefunden, teilt die Polizei mit. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/84880, zu wenden.