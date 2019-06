Schlachtabfälle illegal entsorgt – Polizei bittet um Hinweise

Schlachtabfälle von geschlachteten Schafen oder Lämmern sind dem Polizeirevier Leutkirch am Samstag, 1. Juni, gemeldet worden. Gefunden wurden die Schlachtabfälle im sogenannten „Reisis-Wald“ an der Kreisstraße 7904 zwischen Eintürnen und Immenried. Abgelagert waren Felle und Innereien, die zum Zeitpunkt des Auffindens bereits in Fäulnis übergegangen waren. Der Inhaber der Jagdpacht teilte der Polizei mit, dass er an gleicher Stelle vor einiger Zeit bereits Schlachtabfälle von Schweinen gefunden habe. Die Ermittlungen wurden durch den Sachbereich Gewerbe- und Umweltkriminalität des Polizeipräsidiums Konstanz in Weingarten übernommen. Hinweise zur Klärung dieser unzulässigen Abfallentsorgung werden an das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, erbeten.