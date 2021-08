Schiedel-Literaturpreis wird am 10. Oktober verliehen

Nachdem die Verleihung des Friedrich-Schiedel-Literaturpreises im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, wird diese nun am 10. Oktober, um 10.30 Uhr im Kurhaus am Kurpark in Bad Wurzach stattfinden.

Der mit 10 000 Euro dotierte „Friedrich-Schiedel-Literaturpreis wird üblicherweise alle zwei Jahre vergeben, heißt es in der Ankündigung der Stadt Bad Wurzach. Als kommenden Preisträger hatte die Jury der Stiftung im vergangenen Jahr den österreichischen Autor Arno Geiger und seinen 2018 erschienenen geschichtlichen Roman „Unter der Drachenwand“ ausgewählt, der im Kontext des Zweiten Weltkriegs eindrücklich die Erlebnisse eines kriegsversehrten Heimkehrers schildert.

„Wir freuen uns, dass wir Stand heute die Preisverleihung im Oktober in würdigem Rahmen nachholen können“, wird Bürgermeisterin Alexandra Scherer auch im Namen der Jury zitiert. „Wie üblich soll diese wieder im Kurhaus stattfinden. Wir planen außerdem eine öffentliche Lesung sowie nach Möglichkeit auch wieder einen Besuch des Preisträgers bei den örtlichen weiterführenden Schulen ein“. Details zu den Veranstaltungen, bei denen angesichts voraussichtlich weiterhin bestehender Pandemie-Beschränkungen beispielsweise Anmeldungen erforderlich sein werden, werden im September im Vorfeld der Veranstaltung noch rechtzeitig kommuniziert.

Der Friedrich-Schiedel-Literaturpreis zeichnet Werke aus, die Inhalte der Geschichte des deutschsprachigen Raumes seit etwa 1715 einem breiten Leserkreis menschlich bewegend und in würdiger, literarisch wertvoller Form nahebringen. Der Preis verbindet damit Geschichtswissenschaft und Literatur und ist mit dieser Zielsetzung einmalig in Deutschland.