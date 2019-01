Scheunendach bei Seibranz eingestürzt

Ein eingestürztes Scheunendach, einige auf die Straße gestürzte Bäume, eine nur kurzzeitig gesperrte Riedsporthalle. Letztlich glimpflich kam die Großgemeinde Bad Wurzach, Stand Montagnachmittag, durchs schneereiche Wochenende.

Nach dennoch sehr arbeitsintensiven Tagen konnten die Einsatzkräfte in Bad Wurzach am Montag verdientermaßen zumindest ein wenig durchschnaufen. Mit Freude dürften sie zudem registriert haben, dass die Meteorologen für die kommenden Tage ruhiges Winterwetter angekündigt haben.

Das größte Unglück, das bekannt wurde, war der Einsturz eines Scheunendachs in Limbach bei Seibranz am Sonntag gegen 21 Uhr. Personen oder Tiere seien dabei aber nicht zu Schaden gekommen, berichtet der Bad Wurzacher Feuerwehr-Kommandant Rolf Butscher. Er alarmierte zur Unterstützung das THW in Weingarten, damit dieses sicherheitshalber den nicht beschädigten Teil des Anwesens abstützt. Die Feuerwehr selbst war mit mehr als 40 Kameraden aus Bad Wurzach und Seibranz im Einsatz. Das THW rückte mit etwa zwanzig Personen an. Der Einsatz dauerte gut fünf Stunden.

„Insgesamt war die Feuerwehr am Wochenende mit 80 Kameraden im Einsatz und stets in Alarmbereitschaft“, berichtete Martin Tapper, Pressesprecher der Stadt Bad Wurzach, aus der Lagebesprechung am Montagvormittag im Rathaus. „In zwei Schichten haben wir das Flachdach des Lidl in Bad Wurzach am Sonntag vom Schnee befreit“, so Butscher. Weitere Einsätze hatten die Feuerwehrler wegen auf Straßen gestürzter Bäume oder größerer Äste. Vor allem betraf dies die Region bei Seibranz und Baierz. Bei baierz wurde dabei auch ein Auto beschädigt (siehe Polizeibericht).

Am Montagmorgen war die Feuerwehr auch dabei, als ein Sachverständiger die Schneelast auf dem Dach der Riedsporthalle feststellte. Während dieser Zeit war das Gebäude gesperrt. „Die Messung ergab, dass die Schneemenge nicht bedenklich ist“, so Tapper am Montagnachmittag. Daher sei die Riedsporthalle wieder geöffnet worden.

Die Stadtverwaltung habe auch die öffentlichen Gebäude in den höher gelegenen Ortschaften wie Dietmanns oder Unterschwarzach im Blick, versicherte Tapper.

Die Mitarbeiter des Bauhofs nutzten den Montag dazu, die in den vergangenen Tagen an den Straßenrändern und Parkplätzen angehäuften Schneemassen nach und nach zu beseitigen. Diese werden unter anderem am Birkenweg nahe des Flüchtlingscontainers abgeladen.

Entspannung im Busverkehr

Das Busunternehmen Ehrmann in Bad Wurzach meldete am Montagnachmittag, dass fast alle Haltestellen wieder angefahren werden. Ausnahmen seien die an der Kurverwaltung und an der Leutkircherstraße. Trotzdem könne es noch zu Verspätungen auf den Linien und Schulbusrunden kommen. Deswegen bittet die Firma um Verständnis und Geduld.