Scherer: „Ehre, wem Ehre gebührt“

Bei der ersten Blutspenderehrung, die Bürgermeisterin Alexandra Scherer am Dienstagabend vornehmen durfte, hat sich eine Neuerung ergeben. Erstmals wurden die zehnmaligen Spender zu dieser kleinen Feierstunde eingeladen und persönlich für ihr lebensrettendes Engagement ausgezeichnet. Entsprechend viele Namen fanden sich auf der Liste des DRK-Ortsverbandes Bad Wurzach.

„Ehre, wem Ehre gebührt“, waren dann auch die einleitenden Worte der Bürgermeisterin, die in der Bereitschaft, Blut zu spenden, einen Beitrag zur Menschlichkeit in der Stadt Bad Wurzach, anerkennend zum Ausdruck bringt. Diese Wertschätzung gebühre nicht nur den Blutspendern an sich, sondern auch dem DRK Ortsverband Bad Wurzach, als durchführende Hilfsorganisation mit all ihren ehrenamtlichen Helfern.

Insgesamt 48 Personen durften Auszeichnungen und Urkunden entgegennehmen und die Spendenzahl variierte dabei zwischen zehn und sage und schreibe 125 abgegebener Blutkonserven. Der Ortsvorsitzende August Hartmann stellte in seiner Begrüßung die unglaubliche Zahl von 1000 Litern in den Raum. In etwa so viel Blut hätten die Geehrten im Laufe der Jahre der medizinischen Versorgung zur Verfügung gestellt und damit aktiv Leben gerettet.

Der größte Bedarf bestehe nicht etwa bei Unfallopfern, sondern bei Operationen, die vor allem in der Krebstherapie unumgänglich seien, erläuterte Hartmann die statistischen Auswertungen. Umso mehr freue er sich über die große Anzahl Stammspender. „Das erste Mal ist immer das schwierigste“, würdigte er die Leistung und die Bereitschaft der vielen Erstspender, die ebenfalls zahlreich zu den Entnahmeterminen in Bad Wurzach und Seibranz erscheinen: „Ich weiß, es kostet Überwindung und erst beim fünften Mal wird es langsam zur Routine.“ Zu den Ehrennadeln, Urkunden und Präsenten erhielten die Ausgezeichneten einen Gutschein für die Vitalium-Therme, um sich zu erholen. „Bitte lösen sie diesen Gutschein ein, er ist bereits bezahlt. Gönnen Sie sich damit etwas Gutes“, kommentierte Alexandra Scherer die Zuwendung der Stadt Bad Wurzach.