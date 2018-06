Schüler treffen indische Brieffreunde

Zu einem ganz besonderen Treffen ist es trotz Ferien in der Werkrealschule gekommen: Schüler der Klassenstufen 8 und 9 trafen sich höchstpersönlich mit ihren Brieffreunden, mit denen sie seit Beginn des Schuljahres in Kontakt waren.

Die Inklusionslehrerin Caro Prinz hatte gemeinsam mit der Klassenlehrerin Kerstin Krämer an der Werkrealschule dieses Projekt initiiert. Daraufhin hatten sich viele Schüler gemeldet, um mit Schülern der Sprachschule „German Interaktiv“ von Shilpa Rege in Pune Brieffreundschaften aufzunehmen.

Über ihre beiden Väter, die in Indien beziehungsweise Deutschland für dieselbe Firma tätig waren, hatten Shilpa Rege und Hannah Stengelin – die an diesem Morgen ebenfalls zur Werkrealschule Bad Wurzach gekommen war – in der Vorzeit von Facebook und WhatsApp eine Brieffreundschaft begonnen. 1992 hatten sie sich erstmals persönlich getroffen, woraus dann eine lebenslange Freundschaft entstand.

Rege bietet in ihrer Schule auch von ihr selbst geführte Studienreisen an. Mit den Schülern, die nun ihre deutschen Pendants trafen, ist Rege derzeit auf Europatour. Und so kommt es, dass Bad Wurzach nun in einer Reihe mit München, Prag, Berlin und Moskau steht. Nach der Schulführung durch Schulleiterin Julia Kibler führte das Bad Wurzacher Programm die Reisegruppe auf eine „Kennenlern-Wanderung“ zum Bauernhof der Klassenlehrerin Kerstin Krämer.

„Mir ist wichtig, dass die Jugendlichen, wie wir damals, sich richtige Briefe schreiben“ sagt Shilpa Rege. „So erkennen beide Seiten die vielen Gemeinsamkeiten, die uns verbinden.“

Die Religion spiele dabei keine Rolle, aber viele bestehenden Hemmungen könnten durch die Brieffreundschaften abgebaut werden.