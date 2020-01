Der Kölner Satiriker Stefan Reusch eröffnet am Samstag, 4. Januar, um 20.30 Uhr die Frühjahrsspielzeit 2020 auf der Adler-Livebühne. Der Verbalakrobat putzt dabei laut Ankündigung in seinem Programm „Reusch rettet 2019 – der Jahresrückblick“ alles runter, was ihn an 2019 gestört hat. Ein äußerst amüsanter Abend mit dem Wochenrückblicker von SWR 3, heißt es in der Mitteilung.