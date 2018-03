Salvatorianer predigen an den Fastenfreitagen

An diesem Freitag, 23. Februar, ist die erste von insgesamt fünf Predigten der Salvatorianer. Sie beginnen jeweils um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Verena.

Die salvatorianischen Gemeinschaften gedenken heuer des 100. Todestags ihres Gründers Pater Franziskus Jordan (geboren 16. Juni 1848 in Gurtweil; gestorben 8. September 1918 in Tafers in der Schweiz). „So liegt es nahe, in den Fastenpredigten Themen aufzunehmen, die für die apostolische Spiritualität dieses ehrwürdigen Diener Gottes bezeichnend sind“, schreiben die Salvatorianer dazu. „Sein Charisma und seine geistlichen Erfahrungen werden auch für uns Christen von heute bedeutsam sein.“

„Was uns der Gründer der Salvatorianer heute zu sagen hat“ ist daher das Leitmotiv der Predigten an den Fastenfreitagen. Pater Eugen Kloos predigt am 23. Februar über „Dem Heiland dienen: Christus als Maßstab unseres Lebens und Handelns“. Am Freitag, 2. März, spricht Pater Hubert Veeser zum Thema „Missionarisch leben: Christsein in einer säkularen Welt“.

Um „Sich anvertrauen: Die geistliche Kraft von Demut und Gottvertrauen“ geht es am 9. März in der Predigt von Pater Stephan Horn. Am 16. März predigt Pater Paulus Blum über „Christ sein im Alltag: Die apostolische Berufung der Laien in unserer Zeit“.

„Im Kreuz ist Hoffnung: Wie man das Leiden durch Mit-Leiden verändern kann“ ist die Botschaft am 23. März in der Predigt von Pater Michael Overmann.

Die Eucharistiefeier mit Predigt und Heilig-Blut-Verehrung beginnt jeweils um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Um 8.45 Uhr besteht Beichtgelegenheit. An den Fastenfreitagen entfällt der 9-Uhr-Gottesdienst auf dem Gottesberg.